Thilo Klofer morava no Brasil há cerca de 14 anos. Ele era investidor do mercado de ações e músico - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um alemão, identificado como Thilo Klofer, foi encontrado morto em casa, em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira (20/11). A Polícia Civil investiga um possível latrocínio e aguarda o resultado da perícia para esclarecer a causa da morte.

Às autoridades, um amigo afirmou ter notado a ausência da vítima após ele parar de receber mensagens pelo celular e decidiu ir até a casa, no bairro Bela Vista. Ele encontrou a residência com as gavetas abertas e a televisão ligada. No segundo andar, estava o corpo sem vida do alemão com as mãos e pés amarrados.

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O celular, notebook e um carro da vítima foram levados. Cartões bancários estavam espalhados próximo ao corpo. Até o momento, ninguém foi preso.

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De acordo com familiares, Klofer morava no Brasil há cerca de 14 anos. Ele havia se separado recentemente e era investidor do mercado de ações e músico. O alemão é descrito pela ex-companheira como uma pessoa “tranquila, prestativa, amigável e de poucos amigos”.

Thilo Klofer foi enterrado no domingo (22), no Cemitério da Serra do Cipó.

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Suspeitos foram vistos entrando na casa

De acordo com o UOL, as câmeras de segurança mostraram que, na noite do crime, Klofer saiu para passear com o cachorro. Enquanto isso, uma moto passou diversas vezes em frente à residência, chegando a estacionar nas proximidades.

Por volta das 20h49, com a vítima já em casa, dois homens foram vistos entrando no local. O horário coincide com o momento em que o amigo de Klofer afirmou que ele deixou de receber mensagens. Uma hora depois, os suspeitos são vistos saindo no carro do investidor. As imagens estão sendo analisadas pela polícia.