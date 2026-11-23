Em outubro, especificamente, as apreensões de cocaína aumentaram 19% em relação ao mesmo mês do ano anterior, passando de 7.272 para 8.655 quilos - (crédito: Agência Brasil)

Foram cumpridos 251.100 mandados de prisão entre janeiro e outubro de 2026, no Brasil, o maior número registrado para esse período desde 2019, o resultado representa 1.144 mandados a mais do que no mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 249.956 cumprimentos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

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Os dados são de um levantamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), elaborado a partir das informações encaminhadas pelas forças de segurança estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). A série histórica começou em 2019.

Segundo o levantamento, o número de mandados cumpridos apresenta crescimento anual consecutivo desde 2020, quando foram registrados 165.174 cumprimentos entre janeiro e outubro. Em 2024, o total chegou a 232.849, avançou para 249.956 em 2025 e alcançou 251.100 em 2026.

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O Nordeste foi a região que apresentou o maior crescimento proporcional no cumprimento de mandados de prisão entre janeiro e outubro de 2026, com aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram cumpridos 49.402 mandados na região.

O Sudeste registrou o maior volume absoluto, com 107.338 mandados cumpridos, crescimento de 5,8%. No Centro-Oeste, foram 27.831 cumprimentos, aumento de 3,6%. Já o Norte contabilizou 18.195 mandados, redução de 5,7%, enquanto o Sul registrou 48.334, queda de 13,7% em comparação com 2025.

Outro ponto de destaque é o enfrentamento ao crime organizado, que, por meio de operações, como o Brasil Contra o Crime Organizado, tem causado um prejuízo estimado em R$ 8,6 bilhões às organizações criminosas e 61.673 pessoas foram presas desde o lançamento do programa. Na frente de combate ao tráfico de armas, foram apreendidas 1.056 armas longas, 1.969 armas curtas e 158.544 munições.

Entre janeiro e outubro de 2026, foram apreendidas 84.564 armas de fogo em todo o país. No combate ao tráfico de drogas, as forças estaduais registraram a apreensão de 96,1 toneladas de cocaína e 1.048,6 toneladas de maconha, totalizando aproximadamente 1.144,7 toneladas dessas duas substâncias.

Em outubro, especificamente, as apreensões de cocaína aumentaram 19% em relação ao mesmo mês do ano anterior, passando de 7.272 para 8.655 quilos.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro

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