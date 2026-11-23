*Por Mariana Garcia

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul registou cinco mortes e 265 pessoas feridas em Tupanciretã, na Região Central do estado, após o temporal que atingiu o município na madrugada de sexta-feira (20/11). Ao todo, 19.780 pessoas estão desalojadas e outras 46 estão desabrigadas. Cerca de 7,7 mil casas foram danificadas.

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A limpeza urbana é um dos principais desafios no momento, destroços ainda ocupam ruas e dificultam a circulação, enquanto algumas estruturas apresentam risco de desabamento. O Corpo de Bombeiros avalia e isola os locais que oferecem perigo para que as equipes possam trabalhar com segurança.

De acordo com o levantamento preliminar da Emater, 440 agricultores tiveram prejuízos com o temporal. Os danos incluem casas, máquinas, lavouras e criações de animais. As perdas também afetaram o cultivo de soja, milho e aveia, além da bovinocultura, da hortifruticultura e das agroindústrias.

O abastecimento de água está restabelecido, mas os moradores continuam sem energia elétrica. A concessionária que atende o município estima que 6,3 mil clientes estão sem luz, mas 112 equipes trabalham para recuperar o serviço.

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A energia do Hospital de Caridade Brasilina Terra foi restabelecida, mas a rede de saúde do município ainda enfrenta limitações. O hospital é o único serviço especializado de saúde em funcionamento na cidade. As duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) permanecem inoperantes após serem atingidas pelo temporal. Pacientes que precisam de atendimento de maior complexidade são encaminhados a municípios vizinhos.

Dez pontos com geradores e acesso à internet estão disponíveis para os moradores carregarem celulares e entrarem em contato com familiares. A Defesa Civil estadual também enviou alimentos, água, cobertores, colchões, kits de higiene, telhas, lonas e geradores para auxiliar a população.

Previsão de novos temporais

Após a previsão de tempo mais estável nesta segunda-feira (23/11), a Defesa Civil alerta para o risco de novos temporais na terça-feira (24/11). As regiões das Missões, Centro, Noroeste, Norte, Vales, Serra e Nordeste podem registrar chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento acima de 80 km/h.

Os volumes de chuva devem ficar entre 40 e 80 milímetros por dia, mas podem ultrapassar 120 milímetros em 12 horas. Em pontos do Noroeste, Norte, Vales e Serra, o acumulado até o fim do período de alerta pode superar 150 milímetros.

Além dos temporais, há risco de alagamentos e elevação dos níveis dos rios, principalmente na metade norte do estado. Os rios Taquari e Uruguai estão entre os pontos de atenção. Com o solo já encharcado pelas chuvas anteriores, novos volumes elevados podem provocar cheias em rios menores e elevar o nível dos cursos d’água maiores.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer