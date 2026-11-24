Pirulla sofreu um AVC na noite de 25 de maio de 2025, em sua casa, na cidade de São Paulo - (crédito: Reprodução/Instagram/@pirulla25 (26 de novembro de 2024))

O youtuber e divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirulla, publicou o primeiro vídeo falando sobre o acidente vascular cerebral (AVC). Em pouco mais de 18 minutos, ele explica como está sendo a recuperação e quais são as sequelas.

Pirulla ainda tem dificuldade para formular algumas frases e pronunciar palavras, mas o bom humor, um dos traços mais marcantes da personalidade do biólogo, continua presente. Segundo ele, ainda existe uma limitação de movimentos do lado direito do corpo, especialmente no braço.

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Ele destacou o trabalho realizado nas sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Em um dos momentos mais emocionantes do vídeo, Pirulla pede que as pessoas aproveitem a vida. “Vivam, vivam, por tudo mais sagrado. Vivam, cara. Vivam sua vida, vivam intensamente. Passo a passo, não é mesmo? Vou levantar, vou andar, me mexer, trabalhar, nadar, passear.”

AVC isquêmico

O divulgador científico confirmou que teve um AVC isquêmico, que afetou os movimentos de parte do corpo. Ao ser questionado sobre a memória e o conhecimento acumulado em biologia, Pirulla afirmou que continua se lembrando de tudo. “Tudo aqui”, disse, ao apontar para a cabeça. Apesar de preservar as lembranças, ele destacou que falar sobre o assunto ainda é um desafio.

Relembre

Pirulla sofreu um AVC na noite de 25 de maio de 2025, em sua casa, na cidade de São Paulo. Ele foi socorrido e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na época, amigos informaram que o estado de saúde era grave, embora estável, e que não havia previsão de alta.

Após a internação, o divulgador científico passou por um período de reabilitação em uma unidade especializada. Posteriormente, recebeu alta para continuar o tratamento em casa, com acompanhamento multidisciplinar.