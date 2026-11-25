José Bernardino da Silva Filho, o professor Betinho, foi vítima de homicídio em 2015, caso que segue sem solução na Justiça - (crédito: Reprodução)

Mais de 11 anos depois do assassinato do professor José Bernardino da Silva Filho, conhecido como Betinho, o caso continua sem solução. A Justiça de Pernambuco impronunciou, nesta quarta-feira (25/11), o acusado de envolvimento no homicídio, o ex-companheiro da vítima, Raphaell Gouveia Thorpe. A decisão de impronúncia significa que a Justiça não encontrou provas suficientes para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (Improcedência da acusação). Com isso, o juiz José Carlos Vasconcelos Filho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, determinou o arquivamento dos autos.

A sentença obtida pelo Correio aponta que, embora a morte de Betinho esteja comprovada, não há provas suficientes para atribuir o crime a Raphaell. O próprio Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu a impronúncia nas alegações finais, ao reconhecer que a instrução processual não reuniu elementos capazes de vincular o acusado à execução do homicídio.

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O magistrado destacou ainda que a acusação se apoiava em elementos frágeis, como impressões digitais e material genético encontrados no apartamento da vítima. Raphaell, no entanto, mantinha um relacionamento amoroso com Betinho havia cerca de quatro anos e frequentava o imóvel diariamente, por isso tinha digitais dele no local e segundo a sentença, ele também costumava deixar roupas e outros pertences.

Para o juiz, a presença de vestígios do acusado no apartamento não comprova que ele estivesse lá no momento do assassinato. A decisão também aponta lacunas na investigação sobre a possível participação de mais de uma pessoa no crime.

Uma das testemunhas, o vizinho Thiago Henrique Soares dos Santos, que ajudou a arrombar a grade do apartamento quando o corpo foi encontrado, relatou que Betinho estava com os pés firmemente amarrados e havia sofrido vários golpes na cabeça. Na avaliação da testemunha, as circunstâncias poderiam indicar a ação de mais de um agressor ou o uso de um sedativo. A sentença, no entanto, afirma que essa hipótese nunca foi esclarecida pela investigação.

O juiz também considerou que o sistema de câmeras do edifício tinha pontos cegos, o que impedia afirmar que apenas Raphaell teria entrado no prédio na noite do crime. Outro ponto analisado foi a saída do acusado do apartamento ao encontrar o corpo. Em depoimento, ele disse que entrou em choque ao ver o companheiro morto e correu do local. O magistrado considerou a explicação compreensível.

Com a impronúncia, Raphaell não será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão não representa uma absolvição definitiva, mas, diante da falta de indícios suficientes de autoria, encerra a ação penal nesta fase. O juiz determinou o arquivamento dos autos. Até o momento, não há ação penal em curso pelo assassinato de Betinho.

Assassinato em 2015

Betinho foi encontrado morto em 16 de maio de 2015, dentro do apartamento onde morava, na Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife. Na época, a investigação policial apontou dois estudantes de um colégio particular como suspeitos, um deles sendo Raphaell. Peritos identificaram impressões digitais dos jovens em objetos que teriam sido usados no crime.

O corpo do professor foi encontrado com as pernas amarradas por um fio de ventilador e um cabo de ferro de passar roupas enrolado no pescoço. Segundo a investigação, o eletrodoméstico também foi usado para atingir a cabeça da vítima.

A denúncia contra Raphaell foi apresentada pelo Ministério Público em agosto de 2024. Ele respondia por homicídio qualificado, com as qualificadoras de emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Com a impronúncia, ele se tornou o terceiro denunciado pelo assassinato a não ser levado a júri popular.