O Ministério da Saúde enviou dois kits emergenciais com medicamentos e insumos estratégicos para Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A remessa reforça a assistência às vítimas da tempestade ocorrida na última sexta-feira (20/11) e tem capacidade para atender até 1,5 mil pessoas por mês.
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Cada kit reúne 22 medicamentos e 12 itens estratégicos:
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medicamentos: antibióticos, analgésicos, anti-hipertensivos e soluções injetáveis
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insumos: ataduras, gaze, dispositivos de infusão, seringas, luvas e máscaras
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Atendimento rápido e unidades móveis
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) restabeleceu os serviços em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em apenas 24 horas após a chegada ao município. A atuação conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde e o Serviço Social da Indústria viabilizou cerca de 90 atendimentos em unidades móveis, aliviando a sobrecarga do hospital local.
Uma nova unidade móvel iniciou atendimentos no bairro Chiapetta, área bastante afetada pelo vendaval, com equipes médicas e de apoio psicossocial. Profissionais volantes também percorrem assentamentos da região, como o assentamento Santa Rosa, realizando consultas médicas e orientações de saúde para as comunidades.
Regras excepcionais no Farmácia Popular
Para garantir a continuidade dos tratamentos em Tupanciretã, o Ministério da Saúde flexibilizou a retirada de itens pelo Programa Farmácia Popular por 90 dias. Moradores que perderam documentos na inundação podem retirar remédios sem apresentar receita ou documento com foto, mediante o preenchimento de uma declaração na própria farmácia credenciada.
As farmácias também estão autorizadas a realizar a dispensação antecipada dos remédios, sem a necessidade de aguardar o intervalo habitual de 30 dias. A liberação para terceiros passou a ser permitida com procuração particular simples, sem exigência de firma reconhecida.
Saúde mental e organização hospitalar
Como o vendaval destruiu a sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o atendimento foi restabelecido em uma tenda de campanha. Um psicólogo atua no posto provisório, enquanto outros profissionais visitam residências e administram remédios aos 21 pacientes identificados. Uma unidade móvel substituirá a estrutura física para manter os tratamentos ambulatoriais, com reforço previsto de um psiquiatra.
A coordenação emergencial também reorganizou a rotina hospitalar da cidade. Como a unidade de saúde vinha servindo para estocar e distribuir donativos como cobertores, colchões e mantimentos, a força-tarefa transferiu esses materiais para outro local, liberando a estrutura hospitalar exclusivamente para os cuidados médicos.
A mobilização conta com o suporte da base descentralizada da FN-SUS em Porto Alegre, instituída pelo AdaptaSUS. O ponto regional diminui a distância das equipes em campo e eleva em 20 vezes a velocidade da assistência em relação à gestão centralizada em Brasília.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.