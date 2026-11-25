Kits emergenciais do Ministério da Saúde com medicamentos e insumos chegam a Tupanciretã para auxiliar vítimas da tempestade no RS - (crédito: Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde enviou dois kits emergenciais com medicamentos e insumos estratégicos para Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A remessa reforça a assistência às vítimas da tempestade ocorrida na última sexta-feira (20/11) e tem capacidade para atender até 1,5 mil pessoas por mês.

Cada kit reúne 22 medicamentos e 12 itens estratégicos:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

medicamentos: antibióticos, analgésicos, anti-hipertensivos e soluções injetáveis

insumos: ataduras, gaze, dispositivos de infusão, seringas, luvas e máscaras

Leia mais

Atendimento rápido e unidades móveis

A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) restabeleceu os serviços em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em apenas 24 horas após a chegada ao município. A atuação conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde e o Serviço Social da Indústria viabilizou cerca de 90 atendimentos em unidades móveis, aliviando a sobrecarga do hospital local.

Uma nova unidade móvel iniciou atendimentos no bairro Chiapetta, área bastante afetada pelo vendaval, com equipes médicas e de apoio psicossocial. Profissionais volantes também percorrem assentamentos da região, como o assentamento Santa Rosa, realizando consultas médicas e orientações de saúde para as comunidades.

Regras excepcionais no Farmácia Popular

Para garantir a continuidade dos tratamentos em Tupanciretã, o Ministério da Saúde flexibilizou a retirada de itens pelo Programa Farmácia Popular por 90 dias. Moradores que perderam documentos na inundação podem retirar remédios sem apresentar receita ou documento com foto, mediante o preenchimento de uma declaração na própria farmácia credenciada.

As farmácias também estão autorizadas a realizar a dispensação antecipada dos remédios, sem a necessidade de aguardar o intervalo habitual de 30 dias. A liberação para terceiros passou a ser permitida com procuração particular simples, sem exigência de firma reconhecida.

Saúde mental e organização hospitalar

Como o vendaval destruiu a sede do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o atendimento foi restabelecido em uma tenda de campanha. Um psicólogo atua no posto provisório, enquanto outros profissionais visitam residências e administram remédios aos 21 pacientes identificados. Uma unidade móvel substituirá a estrutura física para manter os tratamentos ambulatoriais, com reforço previsto de um psiquiatra.

A coordenação emergencial também reorganizou a rotina hospitalar da cidade. Como a unidade de saúde vinha servindo para estocar e distribuir donativos como cobertores, colchões e mantimentos, a força-tarefa transferiu esses materiais para outro local, liberando a estrutura hospitalar exclusivamente para os cuidados médicos.

A mobilização conta com o suporte da base descentralizada da FN-SUS em Porto Alegre, instituída pelo AdaptaSUS. O ponto regional diminui a distância das equipes em campo e eleva em 20 vezes a velocidade da assistência em relação à gestão centralizada em Brasília.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Brasil Homem vira réu por homicídio tentado após espancar professor no Rio

Homem vira réu por homicídio tentado após espancar professor no Rio Brasil Parceria entre ministérios promete levar internet de qualidade a 2 mil Cras

Parceria entre ministérios promete levar internet de qualidade a 2 mil Cras Brasil Anvisa determina apreensão de todos os lotes de marca de água mineral; veja