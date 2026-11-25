André Aires foi atacado após tentar impedir que uma mulher fosse agredida - (crédito: Arquivo pessoal)

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Ministério Público e tornou réu um dos homens que espancaram o professor André Aires, na manhã de domingo (15/11). Victor Hugo Palmeira foi preso dias após o crime e está sendo acusado de homicídio tentado triplamente qualificado. A Polícia Civil ainda tenta identificar as outras pessoas que participaram das agressões.

O crime ocorreu após o professor tentar impedir que uma mulher fosse agredida. Policiais deixaram o local após a situação ser controlada. Em seguida, o docente passou a ser perseguido por um grupo de homens, que proferiram ofensas homofóbicas e xingamentos contra ele. No momento, Aires passeava com o companheiro e o cachorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele chegou em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul da cidade, depois de sofrer traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplos ferimentos. Depois de 10 dias da agressão, o professor continua internado sem melhora.

A defesa de Victor Hugo solicitou a realização de diligências urgentes, entre elas o acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento onde ocorreu o crime. Os advogados alegam que a prisão foi ilegal, já que o boletim de ocorrência não especifica qual teria sido a conduta praticada por ele.

Quem é André Aires?

Nascido no Rio de Janeiro, André Aires mantém uma relação próxima com Brasília, em especial pela sua trajetória acadêmica na Universidade de Brasília (UnB), onde terminou seu doutorado em literatura.

Ele cursou graduação em Letras, mestrado e doutorado em Teoria da Literatura, mantendo, segundo a amiga e produtora cultural Juliana Zancanaro, um forte comprometimento com a universidade. André Aires trabalha como professor de incentivo à leitura na rede municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, além de ser substituto na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A amizade entre Aires e Zancanaro começou há mais de 15 anos como uma parceria profissional em cursos, espetáculos e apresentações acadêmicas. A atriz lembra que o professor nunca escondeu a sexualidade e sempre se posicionou de maneira segura, o que fez com que ele passasse por situações de homofobia ao longo da vida.

Para ela, a repercussão do caso e a mobilização nas redes sociais são fundamentais para evitar que episódios de violência sejam naturalizados. A produtora ressalta que o episódio reúne diferentes formas de violência e negligência: começa com uma agressão contra uma mulher, passa pela denúncia feita por ele, seguida de uma negligência policial, e termina com um espancamento coletivo motivado por homofobia.

Na avaliação dela, a comoção em torno do caso também deve servir para recuperar a capacidade de indignação da sociedade diante de agressões contra mulheres, homens gays e mulheres lésbicas.

Ela alerta que discursos de ódio não surgem apenas em episódios extremos, mas também em piadas e apelidos preconceituosos, que contribuem para banalizar a violência. Por isso, defende que o caso seja debatido não apenas para cobrar justiça, mas também para questionar a sociedade que está sendo construída.

“A gente não pode normalizar esses discursos de ódio, que começam, sim, nas piadinhas, nas banalidades, nos apelidinhos”, entende.

Saiba Mais Brasil Parceria entre ministérios promete levar internet de qualidade a 2 mil Cras

Parceria entre ministérios promete levar internet de qualidade a 2 mil Cras Brasil Anvisa determina apreensão de todos os lotes de marca de água mineral; veja

Anvisa determina apreensão de todos os lotes de marca de água mineral; veja Brasil Quase três em cada 10 municípios brasileiros ainda têm lixões, aponta IBGE

Quase três em cada 10 municípios brasileiros ainda têm lixões, aponta IBGE Brasil Dono da Ultrafarma vira réu novamente por fraude de R$ 327 milhões

