Parceria é formada pelos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social e das Comunicações - (crédito: Roberta Aline/MDS)

O governo federal lançou, nesta quarta-feira (25/11), o Conecta Cras, uma iniciativa que levará internet por fibra óptica aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). A ação tem o investimento inicial de R$ 43,6 milhões vindos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e tem como objetivo agilizar os atendimentos nas unidades que são responsáveis pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

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O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou o impacto do projeto na rotina dos cidadãos de áreas remotas e o destravamento histórico do fundo de telecomunicações. “O dinheiro do Fust era que nem leite de onça: a gente sabia que existia, mas ninguém nunca tinha tirado. Onde chega a comunicação, não chega só a internet, chega ponto de atendimento bancário e chegam os serviços públicos sem que a pessoa precise viajar 8 dias numa embarcação para acessar um direito. É proteção social no mundo real, na vida das pessoas", afirmou.

Na prática, a infraestrutura digital vai acelerar processos como a atualização do Cadastro Único e a emissão de um novo cartão do Bolsa Família, por exemplo. A conexão também poderá ser usufruída pelos cidadãos que utilizam os equipamentos públicos para buscar informações, acessar serviços digitais, procurar emprego e realizar cursos on-line.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira, destacou que não existe inclusão social hoje sem inclusão digital e afirmou que a iniciativa busca garantir infraestrutura no interior do Brasil. “É com a força do Estado e de uma política pública estruturada que conseguimos levar conectividade para quem mais precisa", enfatizou.

Cras

O Brasil conta com cerca de 8 mil e 900 Cras e, inicialmente, apenas 2.018 serão beneficiados, incluindo unidades em todas as regiões do país, com destaque para São Paulo (260), Minas Gerais (212), Bahia (161), Ceará (148), Paraná (124), Goiás (120) e Rio Grande do Sul (119).

Com a implantação da rede, os Cras terão acesso à internet por fibra óptica, com velocidade de 300 Mbps, além da distribuição de sinal Wi-Fi em todos os ambientes. A previsão é de que, em outubro de 2027, todos os Cras estejam operando com a internet.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro