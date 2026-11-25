Haddad estava licenciado da USP desde que assumiu o Ministério da Fazenda, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - (crédito: AFP)

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad voltará a lecionar na Universidade de São Paulo (USP) a partir de 2027. A volta à sala de aula foi confirmada pela instituição ao Estadão.

Segundo o Departamento de Ciência Política, ele ministrará, no programa de pós-graduação, a disciplina "Acumulação primitiva, capitalismo superindustrial e classes sociais". As aulas serão às quartas-feiras, à noite.

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Procurada pela reportagem, a assessoria do ex-ministro confirmou a informação.

Haddad estava licenciado da USP desde que assumiu o Ministério da Fazenda, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele deixou a pasta em março deste ano para concorrer ao governo de São Paulo.

Na última terça-feira, 24, o ex-ministro se reuniu com Lula para discutir seu futuro no governo Lula 4. Conforme apurou o Estadão, aliados relataram que Haddad deixou o encontro convencido de que não integrará a nova gestão, embora tenha deixado claro que continuará disposto a colaborar, mesmo fora da equipe.

Após ter comandando a Fazenda e a Educação, o ex-prefeito de São Paulo só gostaria de ocupar a Casa Civil e, ainda assim, para dar um novo perfil à pasta, associado à formulação de políticas públicas. Porém, durante a reunião, Lula não teria feito nenhum convite.

A amigos, Haddad teria afirmado que cumpriu seu papel, que não irá para o governo a qualquer preço e que voltaria a dar aulas na USP no próximo ano. Interlocutores de Lula disseram, no entanto, que o presidente ainda terá uma nova conversa com ele e que, assim como o convenceu a disputar o Palácio dos Bandeirantes, pode levá-lo a aceitar outro desafio.

No atual cenário, o nome mais cotado para comandar a Casa Civil é o do líder do PT no Senado, Camilo Santana, ex-ministro da Educação e ex-governador do Ceará. Porém, Lula ainda não convidou Camilo para o posto. (Colaboraram Vera Rosa e Alvaro Gribel)