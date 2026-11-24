O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião privada no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (24/11), um dia após a aprovação do projeto de lei complementar com medidas voltadas ao ajuste das contas públicas, na Câmara dos Deputados.

Haddad, que liderou a equipe econômica de Lula por mais de três anos durante o terceiro mandato do chefe do Executivo à frente do Planalto, ficou de fora das discussões sobre o pacote de ajuste fiscal, apesar de ter sido muito atuante na interlocução com o Congresso Nacional durante a tramitação da reforma tributária e a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

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A agenda com Lula estava fora da agenda oficial do presidente até a manhã. O assunto da conversa ainda não foi detalhado pelo Palácio do Planalto, apesar de Haddad ser um dos cotados a assumir o Ministério da Casa Civil no quarto mandato do petista.



Além do encontro com Lula, Haddad também se reuniu com Dario Durigan, atual ministro da Fazenda e que atuou como secretário executivo da pasta quando aquele ainda era o titular da equipe econômica. O atual chefe da Fazenda pode ser substituído na “dança das cadeiras” do governo. O nome do vice-presidente Geraldo Alckmin ganhou força para o cargo.

