O resultado indica a retomada do crescimento da longevidade da população após os impactos da pandemia de covid-19 - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A expectativa de vida dos brasileiros chegou a 76,9 anos em 2025, o maior patamar desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1940. Entre as mulheres, o índice é ainda maior, alcançando 80,1 anos. O resultado indica a retomada do crescimento da longevidade da população após os impactos da pandemia de covid-19. Em 2021, a expectativa de vida havia recuado para 72,8 anos.

Na média nacional, a esperança de vida ao nascer passou de 76,6 anos, em 2024, para 76,9 anos, em 2025, um aumento de aproximadamente três meses. Entre os homens, o indicador subiu de 73,3 para 73,5 anos no mesmo período. A diferença na expectativa de vida entre homens e mulheres permaneceu em 6,6 anos. Os dados fazem parte das Tábuas Completas de Mortalidade, divulgadas nesta sexta-feira (27/11) pelo IBGE.

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"Analisando as últimas décadas, houve uma evolução bastante grande em termos de avanços nessa expectativa de vida. No passado, sempre houve pessoas que chegavam também a idades mais avançadas, mas o que representa esse avanço maior na expectativa de vida é o fato de que temos cada vez mais pessoas chegando, uma proporção maior de pessoas chegando às idades mais avançadas", observou o pesquisador do IBGE Márcio Minamiguchi durante a divulgação dos dados.

A médica geriatra Thays Kelly explica que essa diferença é resultado de uma combinação de fatores biológicos e comportamentais. Segundo ela, as mulheres contam com uma proteção hormonal, principalmente até a menopausa. Já os homens, de maneira geral, tendem a cuidar menos da saúde, procuram menos atendimento médico e realizam menos exames preventivos.

Além disso, estão mais expostos a situações de risco, como acidentes, violência, tabagismo e consumo excessivo de álcool. De acordo com o IBGE, homens de até 25 anos têm 4,1 vezes mais chances de morrer que as mulheres. "É um conjunto de fatores que acaba contribuindo para essa diferença na expectativa de vida", diz.

Avanços

Em 1940, a expectativa de vida dos brasileiros era de apenas 45,5 anos. Ao longo de 85 anos, o indicador avançou 31,4 anos. Segundo o instituto, esse aumento está relacionado a fatores como a melhoria das condições sanitárias, os avanços da medicina e a redução da mortalidade infantil, que caiu 91,8% no período.

O aumento da expectativa de vida da população também traz um desafio: garantir que as pessoas cheguem à velhice com saúde e qualidade de vida. Segundo a especialista, envelhecer de forma saudável não significa necessariamente estar livre de doenças, mas conseguir manter condições crônicas, como hipertensão e diabetes, sob controle.

Ela diz que o principal objetivo da geriatria é preservar a autonomia e a independência dos idosos, permitindo que continuem realizando atividades cotidianas e participando da vida familiar e social. "De nada adianta aumentarmos a expectativa de vida se não trabalharmos também para melhorar a qualidade desses anos", ressalta.

Os avanços da medicina também contribuíram para o aumento da longevidade. Diagnósticos mais precoces, medicamentos eficazes e tratamentos modernos permitem controlar doenças que, no passado, poderiam levar à morte prematura. A vacinação, a ampliação do saneamento básico e a melhoria das condições de vida também tiveram papel importante nesse processo.

Apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a especialista destaca que os cuidados preventivos e os hábitos saudáveis continuam sendo fundamentais para garantir um envelhecimento com qualidade. "Por mais que a medicina e a tecnologia avancem, elas não substituem os bons hábitos de vida. A prevenção continua sendo uma das nossas principais ferramentas para garantir o envelhecimento com qualidade", afirma Thays Kelly.

Izupero dos Santos Bomfim é um exemplo de longevidade. Aos 93 anos, o aposentado mantém a independência e a autonomia para realizar as atividades do dia a dia, embora reconheça a importância de tomar precauções.

"Eu faço tudo que já fiz. Dirijo na cidade, faço tudo. Fui ao médico sozinho. Faço exercício na cama e caminho. Graças a Deus, sou independente de tudo até agora. Não tenho nenhuma regra para viver como estou vivendo. Parece que estou com mais atenção do que antes. Com 93 anos, eu me sinto normal. Logicamente, a gente tem uma dorzinha aqui, outra ali", relata.

Diferente da maioria dos homens, Izupero revela que vai regularmente ao médico e faz exames periodicamente. "O médico declarou que estou apto para tudo. Agora, fica todo mundo dizendo que não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu vou ao bar, tomo cerveja, como peixe. Agora, não sou extravagante", conta.

Para o aposentado, a idade não é motivo para fazer parte de eventos sociais, mas sempre com cuidado. "Eu faço o essencial. Se vou a uma festa, bebo uma cervejinha, como um tira-gosto. Almoço, feijoada, mocotó, tudo que vier eu como. Agora, tudo dentro da regra. Não exagero em nada. Não vou beber cerveja para ficar embriagado, nada disso", diz.