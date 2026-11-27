A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (27/11), seis loterias: os concursos nº 3840 da Lotofácil; o nº 3004 da Lotomania, o nº 411 da +Milionária, o nº 3037 da Dupla Sena, o nº 927 do Super Sete e o nº 1358 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Com prêmio previsto de R$ 3.360.136,05, a Lotomania apresentou os seguintes números: 32-35-60-28-46-79-82-77-58-87-94-43-34-10-54-18-65-61-17-51.

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A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8.500.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 14-02-15-18-01-13-25-06-17-08-07-23-09-12-05.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 119.000.000,00, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 35-32-09-25-23-20. Os trevos sorteados foram: 2 e 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 28-27-05-23-42-33 no primeiro sorteio; 33-32-20-41-23-06 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 15.652.446,59 no primeiro e R$ 149.821,33 no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 750.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 4

Coluna 3: 1

Coluna 4: 2

Coluna 5: 2

Coluna 6: 0

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 300.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08-01-19-12-21-31-14. O mês da sorte é Maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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