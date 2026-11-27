A atleta brasileira Letícia Villar Pais, de 33 anos, está há um ano e quatro meses presa na Rússia. Campeã de futebol de areia e ex-integrante da seleção brasileira, ela pediu ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para deixar o país. Em uma carta escrita em 5 de novembro e entregue ao presidente nesta semana, a atleta relata condições precárias de encarceramento, jornadas exaustivas de trabalho e episódios de violência física e psicológica. Também denuncia racismo e perseguição por ser lésbica.

"Eu queria encarecidamente pedir o vosso apoio, escuta, ajuda para me tirar daqui o mais rápido possível", escreveu Letícia na carta publicada pelo g1. No documento, ela pede que o governo brasileiro busque uma solução para seu retorno, seja por expulsão ou extradição.

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A carta chegou a Lula pelas mãos do advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. Nela, Letícia conta que foi presa em 23 de julho de 2025, quando atravessava a fronteira entre a Estônia e a Rússia. Na ocasião, levava cerca de 6 gramas de haxixe, que, segundo a própria atleta, seriam para consumo pessoal.

A brasileira foi condenada, em janeiro de 2026, a cinco anos e dois meses de prisão por contrabando e porte de drogas. Ela contesta a condenação e afirma que não tinha intenção de comercializar a substância.

Desde agosto deste ano, Letícia está na colônia penal IK-2, em Yavas, na região da Mordóvia. Segundo relatos encaminhados pela família e pela defesa, a unidade fica a centenas de quilômetros de São Petersburgo e impõe uma rotina de trabalho que pode chegar a 15 horas por dia, das 6h às 21h.

Em publicações nas redes sociais, a família afirma que a transferência para a unidade ocorreu sem comunicação oficial prévia às autoridades brasileiras. Também relata que a atleta enfrenta dificuldades para manter contato com os parentes e está submetida a condições que afetam sua saúde física e psicológica.

Na carta a Lula, Letícia descreve o cotidiano na prisão e o receio diante do inverno russo. Ela afirma que trabalha ao ar livre e que o frio intenso agrava seu sofrimento. A atleta também relata ameaças e episódios de discriminação. "Por aqui trabalho como escrava, tenho o corpo exausto", escreveu.

Impasse diplomático

A tentativa de trazer Letícia de volta ao Brasil esbarra em uma negociação que envolve também os governos russo e norte-americano. Segundo informações da defesa publicadas pela família nas redes sociais, autoridades russas condicionaram a transferência da brasileira e de outros dois cidadãos brasileiros presos no país à extradição de Sergei Tcherkasov, espião russo que cumpre pena em Brasília.

Tcherkasov foi condenado a cinco anos e dois meses de prisão por falsidade ideológica, após utilizar uma identidade brasileira falsa. A Polícia Federal o aponta como agente de inteligência russo. Os Estados Unidos também solicitaram sua extradição, sob acusações relacionadas a espionagem e fraudes migratórias e bancárias.

De acordo com a defesa de Letícia, representantes da diplomacia russa já manifestaram a intenção de vincular a transferência dos brasileiros à entrega de Tcherkasov.

O caso coloca o governo brasileiro diante de uma questão diplomática delicada. Uma eventual entrega de Tcherkasov à Rússia também pode afetar a relação com os Estados Unidos, que reivindicam a extradição do cidadão russo.

Família cobra atuação do governo

A família de Letícia afirma que já apresentou petições e participou de reuniões com representantes do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em mobilização divulgada nas redes sociais, os parentes cobram prioridade humanitária, transparência sobre a assistência consular e medidas diplomáticas para viabilizar o retorno da atleta.

A família também pede que o governo acompanhe as condições de custódia e adote medidas para proteger a integridade física e psicológica da brasileira. A mobilização não pede interferência no julgamento russo, mas uma atuação diplomática para buscar uma solução para o caso.

Procurado pelo Correio, o advogado de Letícia não havia respondido até a publicação deste texto.

Leia a carta na íntegra:

Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. É com muita honra que escrevo diretamente para o senhor, porque se tem uma coisa que sou é sua fã e militante do seu governo, do seu comando. Lula, como assim mundialmente famoso, quem lhe escreve essa carta é Letícia Villar Pais, brasileira, nascida em Minas Gerais, mas vivo em Vitória-ES. Sou do dia 01/02/1993 e tenho vivido nos últimos tempos uma história muito triste, agonizante, asfixiante, mas vou sobrevivendo e você também continua sendo minha inspiração pra essa parte de nossas histórias que dividimos e temos em comum agora. Presidente Lula, eu sou uma atleta profissional de futebol de areia, defendo a seleção brasileira, fui a 1ª camisa 10, estive na conquista do nosso primeiro título na modalidade, também fui a primeira a ser indicada como melhor jogadora do mundo. Já ganhei o campeonato mundial de clubes e a Copa Intercontinental com o Brasil. Já estive em muitos países aonde o futebol, meu talento e disciplina me levaram, e onde o bom trabalho dentro e fora de campo me fizeram voltar e construir minha carreira que tanto me orgulho. Itália, Portugal, Espanha, Letônia, Lituânia, El Salvador, Qatar, Dubai, Rússia, Hungria... Talvez não lembre de todos agora, mas essa sempre foi a vida que levei em campo. Fora dele já me formei em administração e estou na metade do curso de Educação Física, trabalhei como professora, especialmente infantil por 7 anos, sou também personal trainer. Mas o que também amo e estou sempre engajada são em causas sociais e trabalho voluntário. Sinto que minha missão nessa vida é sempre ajudar. Na pandemia fiz uma campanha linda "Isolamento Solidário", levando alimento feito em casa, refri, chocolate, roupas, para as pessoas na rua, em situação de rua. Como essa tem mais... E agora, Presidente Lula, eu estou aqui para pedir a vossa ajuda...

Presidente Lula, eu estou presa na Rússia desde o dia 23/07/2025 e para mim parece uma eternidade... Não há palavras que possam expressar e traduzir todo meu sofrimento, peso e dor de estar nesse lugar. Tampouco imaginava que eu era tão forte... Já vou vencendo, com muita esperança sempre de voltar a casa, de dias melhores, de ver meu país de novo, meu povo, minha gente, educação, clima, tradição. Presidente Lula, eu cometi um erro por não saber as leis da Rússia e pensei apenas na minha saúde e conforto mental quando vir para passar 1 mês por aqui jogando com o time Lokomotive. Eu joguei na Espanha 2 meses antes de vir pra cá ficar mais 1, e trouxe comigo 6g de haxixe. Desde então estou presa passando os dias mais difíceis e desafiadores da minha vida. Fui julgada até mesmo contra os fatos, onde pode-se dizer que houve mentira, invenção de fatos e uma cruel sentença de 5 anos e 2 meses sendo também considerada contrabandista, aonde nem uma unha da minha história, dos fatos e das provas concretas do meu processo podem dizer isso. Presidente Lula, eu sofro de tudo, de todos os modos e maneiras aqui, acho que ninguém nunca compreenderá como é estar preso sem conseguir se comunicar, falar com as pessoas o mínimo, num clima completamente gelado onde o corpo dói constantemente, com fome como muitas vezes passei aqui mesmo com obviamente minha família fazendo de tudo...

É difícil até mesmo escrever essa carta, relembrar comigo mesmo o quanto tudo isso é pesado, dolorido, desproporcional, desumano... Eu tento não pensar para sobreviver cada dia e reencontrar os meus!

Presidente Lula, eu errei mas eu não sou o que eles me acusam... Eu queria encarecidamente pedir o vosso apoio, escuta, ajuda para me tirar daqui o mais rápido possível... Uma expulsão daqui ou a extradição... Eu pensei que já havia sofrido de tudo, até que cheguei na República de Mordóvia, colônia 2 e não sei se isso se parece mais com escravidão ou com o holocausto, mas é uma mistura de muitas coisas cruéis juntas cujo qual não consigo nomear, mas o Direitos Humanos está longe de existir aqui. Por aqui trabalho como escrava, tenho o corpo exausto, não mais que a mente que está sempre em pânico, crise, cansada, sem conseguir formar um raciocínio mais devido às condições precárias que vivo. Ou uso o tempo para comer ou para me limpar, questões higiênicas. Simplesmente

Somos escravas disfarçadas de presidiárias, e até o salário é bem mínimo. Aqui nem mesmo ligar ou escrever pra minha família eu posso, e todas nossas horas são dedicadas a eles. Eu ando em choque, mas dando o meu melhor. A neve começou ontem e em breve por aqui chegará a -30°, -40°C e o meu maior sonho é não estar mais aqui nesse extremo de clima, porque já estou congelando e com dor no corpo com 1°C. É muito difícil. O que me mantém um pouco saudável por aqui em mais de 1 ano é minha disciplina com os treinos que nunca abri mão, nunca. É a única forma grátis e acessível de eu seguir melhor em frente, e porque quero voltar a competir e continuar dando muito orgulho para minha mãe, família, amigos, país! Porque a vida de 6h às 21h é deles, às 22h precisa estar deitado, então tenho feito meu dia iniciar às 4h +/- para continuar treinando, no banheiro, aonde o cheiro não é o melhor, mas não há câmeras e não incomodo ninguém porque é hora de dormir. Só pode levantar às 6h, mas no fundo eles aqui sabem que como atleta profissional de futebol e campeã do mundo eles me permitem levantar antes e treinar. Mantendo a disciplina enquanto posso, muito medo do frio que está por vir. No quarto e trabalho há aquecedor, mas minha vida é muito "na rua", ao céu aberto... Por aqui eles também são muito preconceituosos e racistas. Já escutei algumas vezes que eu parecia macaco e qualquer pessoa negra e/ou cabelo cacheado eles acham que parece comigo, mas o pior foi a perseguição por ser lésbica, por ser uma pessoa calorosa diferente deles, que querem sempre reafirmar que aqui não é o Brasil...

Presidente Lula, eu sofri muita ameaça, muita violência psíquica e emocional por ser brasileira, por ter um comportamento, tradição, educação diferente das delas. Eu sofri também violência física, mas foi branda e elas queriam me intimidar de todas as formas, mas não cai nesse jogo e nem quero, porque eu quero é ir embora daqui, sempre resolvi tudo com diálogo, respirando, com respeito e educação, enquanto elas me agrediam verbal e moralmente. Ficava com meu corpo todo suado e tremendo, não conseguia dormir, não podia falar com ninguém, me proibiram... Nem mesmo com a Copa do Mundo me deram oportunidade de matar a saudade de casa assistindo o Brasil, ouvindo o hino, vendo meu povo. Mais de 1 ano distante de tudo que me é familiar, mesmo que seja uma música.

Enfim, Presidente Lula, "o amor é tão valente quanto a própria morte", e pelos meus vou lutando, tudo para reencontrá-los em breve e saudável como sempre prometi. Vossa história de injustiça, luta e vitória sempre me inspiraram aqui porque sempre fui sua fã e também quero vencer. Quero contar essa história, escrever um livro. Quero muito usar toda força que descobri aqui para influenciar, ajudar as pessoas, treinar, mas que tudo e ser campeã de tudo. Eu quero muito voltar a jogar depois de toda essa experiência, mostrar que podemos vencer, reescrever a história, voltar com mais força e sabedoria, se sentindo quase um super herói de quadrinhos rsrsrs, logo a frente tem a vossa história de inspiração, e aqui vos entrego o meu pedido de confiança para que me ajude a sair daqui o mais breve possível... Prometo que não decepcionarei a vossa confiança e que na verdade só gostaria de continuar dando orgulho ao Brasil e ajudando minha gente. Sonho com o dia em que vou vestir a amarelinha de novo, escutar o hino nacional, estar em campo, ter a bola nos pés, o sangue correndo nas veias e o corpo vivo cheio de suor e areia. Saudade das crianças que dou aula, das mulheres e pessoas que inspiro, ensino, saudade de tudo... Não sei mesmo a melhor forma de contar tudo dessa maneira resumida enquanto a advogada vem me visitar num momento que minha psique parece completamente degenerada, degradada... Meu português tampouco está dos melhores, já está nos escombros da mente que se apega ao que é preciso para sobreviver e não há muita energia para o resto. Enfim e por fim, mesmo diante dessa terrível condição me sinto muito honrada e lisonjeada de escrever para este senhor. Eu de verdade te amo, lutei muito para nossa suada e apertada vitória de 2022, e vibrei, arrepiei, dancei, gritei, chorei, quando soube que havíamos vencido de novo. Orgulho do Senhor Presidente e do meu povo que vota. Presidente Lula, obrigada de todo coração pela atenção, pela escuta. Sonho em poder receber vossa ajuda e te garanto e prometo que escreverei e contarei para a vida uma história vitoriosa inspirada em pessoas gigantes como você. Luiz Inácio Lula da Silva, obrigada pelo ser humano que é, pelas suas lutas e causas, por suas revoluções, por fazer do nosso país um lugar mais digno, humano, melhor. Por tudo que você é, representa e trouxe, e deixa, e faz. Obrigada por tudo, meu Presidente ?

05/11/2026

Letícia Villar Pais

República Mordóvia - Rússia

Yavas [colônia - eleita a pior da Rússia e conhecida por isso]