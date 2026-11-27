A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (27/11), um homem suspeito de cometer violência sexual contra a própria filha, em Anápolis (GO). A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município. As idades do investigado e da vítima não foram informadas.
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De acordo com o relato da vítima à polícia, ela havia passado parte da noite de quinta-feira (26/11) na companhia de amigos. Posteriormente, dirigiu-se à residência do pai, onde ficou para dormir.
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Durante a madrugada, a vítima afirmou ter acordado e percebido que estava sendo submetida a atos de natureza sexual pelo próprio pai. Segundo a Polícia Civil, ela questionou o homem sobre o que estava acontecendo e pediu que ele interrompesse a conduta.
Apesar dos pedidos da filha, o suspeito teria insistido nas agressões. Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil adotou as providências que resultaram na prisão em flagrante do investigado, que foi encaminhado à unidade policial.
O comunicado da corporação não detalha se a vítima recebeu atendimento médico e psicológico.
O Correio procurou a Polícia Civil de Goiás e a Secretaria de Segurança do Estado de Goiás para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestações e será atualizado em caso de resposta.
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