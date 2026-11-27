A análise identificou 387.300 pessoas nessa situação, das quais 318.039 eram meninas. - (crédito: Getty Images)

387 mil crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos, viviam em união conjugal no Brasil em 2022. Desse total, 82,1% eram meninas. Os dados fazem parte de um levantamento inédito do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e divulgado nesta sexta-feira (27/11), Dia Internacional para a Eliminação do Casamento Infantil, Precoce e Forçado instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A análise identificou 387.300 pessoas nessa situação, das quais 318.039 eram meninas. A desigualdade se acentua conforme a idade avança: aos 17 anos, 10,8% das brasileiras já viviam com cônjuge, o equivalente a uma em cada nove. Entre os meninos da mesma faixa etária, a proporção é quatro vezes menor. Na Região Norte, o cenário é ainda mais expressivo: uma em cada seis meninas de 17 anos estava em união conjugal.

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Para a representante do UNFPA no Brasil, Florbela Fernandes, os números evidenciam a necessidade de ampliar a proteção às meninas e impedir que responsabilidades da vida adulta sejam assumidas precocemente.

“Quando falamos em casamento infantil, estamos falando principalmente de meninas que passam a assumir responsabilidades da vida adulta antes do tempo”. Segundo ela, as uniões podem comprometer oportunidades de estudo, desenvolvimento e autonomia.

O levantamento aponta ainda que o casamento infantil está associado a desigualdades raciais e econômicas. Entre os menores de 18 anos que viviam em união conjugal, 68,2% eram pretos ou pardos. Além disso, 84,5% moravam em domicílios com renda mensal de até um salário mínimo por pessoa. Os dados indicam que a prática atinge de maneira mais expressiva grupos socialmente vulneráveis.

Outro aspecto identificado é a predominância de relações sem formalização. Do total de uniões, 92,3% eram consensuais, sem registro em cartório ou cerimônia religiosa. A característica ajuda a explicar por que o fenômeno nem sempre aparece nas estatísticas oficiais de casamentos.

A pesquisa também chama a atenção para a situação de crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Em 2022, 86.605 pessoas de 10 a 15 anos viviam em união conjugal no país. Desse grupo, 7, 121 mil declararam ter passado por cerimônia civil ou religiosa. Desde 2019, a legislação brasileira proíbe o casamento de pessoas com menos de 16 anos, sem exceções. Mesmo assim, os microdados identificaram 2.332 crianças de apenas 10 anos vivendo com cônjuge ou companheiro.

A maior parte das uniões, 90,7%, envolvia adolescentes de 15 a 17 anos. Entre os estados, o Acre apresentou a maior proporção de crianças e adolescentes em união conjugal, com 3,9% da população nessa faixa etária. Na sequência aparecem Roraima (3,2%) e Amapá (3,1%). No Acre, o percentual chega a 21,9% entre as meninas de 17 anos. Em números absolutos, São Paulo lidera, com 42.723 registros, seguido pelo Pará (30.825) e pela Bahia (30.244).

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O UNFPA defende que o enfrentamento ao casamento infantil seja acompanhado de políticas públicas voltadas à permanência das meninas na escola, ao acesso à saúde e à proteção social. A entidade também considera necessário ampliar as oportunidades econômicas e os serviços de saúde sexual e reprodutiva.

Mobilização internacional

A divulgação dos números coincide com a primeira celebração, em 27 de novembro, do Dia Internacional para a Eliminação do Casamento Infantil, Precoce e Forçado. A data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro deste ano, com copatrocínio do Brasil, para reforçar o compromisso internacional de combater a prática.

Em agosto, o UNFPA lançou a campanha “Casamento é coisa de adulto”, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o problema no país. De acordo com levantamento de 2025 do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da organização Girls Not Brides, o Brasil tem o maior número absoluto de uniões envolvendo menores de 18 anos na América Latina e ocupa a sexta posição mundial. Estimativas apontam que uma em cada quatro brasileiras de 20 a 24 anos entrou em uma união conjugal antes de completar 18 anos.

O Brasil assumiu o compromisso de eliminar o casamento infantil até 2030, conforme a meta 5.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No cenário mundial, estima-se que 650 milhões de meninas e mulheres vivas atualmente tenham se casado durante a infância.

















