A Fundação Fernando Henrique Cardoso criticou, nesta sexta-feira (27/11), uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a saúde do ex-presidente. Em nota publicadas nas redes sociais, a instituição afirmou que as palavras de Lula "não correspondem com os fatos".
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A manifestação ocorreu após o chefe do Executivo comentar que FHC é um "morto-vivo" durante uma visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).
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“Ele tá com demência, ele tá com 95 anos, ele não sabe identificar quem é filho, não consegue mais nada. Eu fico imaginando: essa pessoa não vive, não é verdade? É um morto-vivo. Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade”, disse o presidente.
Na nota, a Fundação lembrou que o último encontro entre os dois ocorreu durante a comemoração dos 30 anos do Plano Real e lamentou a declaração.
"A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos", escreveu.
Além disso, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, também reagiu à fala. Em manifestação, classificou como lamentável a forma como Lula se referiu ao ex-presidente e às pessoas idosas que enfrentam condições semelhantes de saúde.
“Quem é acometido por essa doença deve ser tratado com cuidado, carinho e respeito para nunca ser reduzido ao mal que sofre”, afirmou Aécio.
Aécio também destacou a trajetória política de FHC e sua contribuição ao país. Segundo ele, o ex-presidente deve ser lembrado pelo papel que desempenhou na história brasileira.
Leia nota na íntegra:
Lamentável a forma como o presidente Lula se referiu hoje ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a todos os idosos que enfrentam essa mesma condição de saúde.
Aqueles que são acometidos por essa doença devem ser tratados com cuidado, carinho e respeito para nunca serem reduzidos ao mal que sofrem.
No caso do ex-presidente FHC, reconhecido mundialmente como o grande estadista que foi, ele deve ser sempre relembrado e reverenciado pela fundamental contribuição que deu ao Brasil. É assim que ele merece ser lembrado.
Aécio Neves
Presidente nacional do PSDB