Uma briga entre familiares terminou com a morte da estudante de Direito Layza de Souza Simião, na noite de sexta-feira (27/11), na Zona Leste de São Paulo. A jovem foi esfaqueada cinco vezes por uma prima de 11 anos, que teria reagido ao presenciar a irmã, de 19, em confronto físico com a vítima. O caso ocorreu no Jardim Santo André, na região de São Mateus.

A confusão teve início por volta das 18h40, na Rua Domingos da Guia, após um desentendimento entre duas meninas, de 11 e 12 anos. A mais velha é sobrinha de Layza. Segundo informações do portal g1, a estudante foi envolvida na discussão após a sobrinha procurá-la na rua e relatar que estava com medo das primas.

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O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para buscar mais informações sobre o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

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Uma amiga de Layza contou à TV Globo que a jovem caminhava pela região quando a menina se aproximou. Depois de ouvir o relato, a estudante foi até o local onde estavam as duas irmãs. A conversa terminou em confronto.

De acordo com o registro policial, Layza e a prima de 19 anos passaram a se agredir e caíram no chão. A menina de 11 anos, que acompanhava a situação, pegou uma faca e golpeou a estudante. Uma tia das irmãs teria presenciado o ataque.

Layza foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Zaíra, em Mauá, na Grande São Paulo. Ela não resistiu aos ferimentos.

Ameaças e prisão

A morte da estudante foi seguida por ameaças contra familiares. Um homem suspeito de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) teria disparado contra parentes e ordenado que a casa da família fosse incendiada.

Wederson Ferragato, conhecido como Nenê, é apontado como suspeito de integrar a facção e manter um relacionamento com a irmã de Layza. Ele foi preso na madrugada deste sábado (28), dentro de uma delegacia.

As duas irmãs foram levadas pela mãe e pelo companheiro dela ao 7º Distrito Policial. Diante de relatos sobre o possível envolvimento de Wederson nas ameaças, equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) escoltaram as meninas até o 49º DP, em São Mateus.

Na unidade, as irmãs reconheceram o homem e relataram aos policiais o que teria ocorrido após a morte de Layza. Conforme o relatório policial, Wederson tentou fugir, desobedeceu às ordens dos agentes e resistiu à abordagem. Ele acabou detido.

A Polícia Civil também investiga a suspeita de que o homem tenha ameaçado familiares dentro da delegacia. O corpo da estudante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mauá.