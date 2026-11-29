A Caixa Econômica Federal sorteia, na manhã deste domingo (29/11), seis loterias: os concursos 3092 da Mega-Sena; o 7173 da Quina; o 3841 da Lotofácil; 412 da +Milionária; o 2474 da Timemania e o 1359 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 79 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 20 - 48 - 54 - 63.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





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