Imagem mostra Manaus, capital do Amazonas, tomada por fumaça pelo terceiro dia seguido - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

A fumaça voltou a pressionar a rotina de Manaus e levou a prefeitura a suspender temporariamente as atividades ao ar livre na capital até esta sexta-feira (27/11). A restrição abrange parques, centros esportivos, espaços públicos e unidades da rede municipal para conter os riscos à saúde provocados pela piora da qualidade do ar.

O que fica suspenso e o que funciona

A medida inclui os parques Gigantes da Floresta, Cidade da Criança e do Idoso, os centros esportivos, os Centros de Esporte e Lazer (CELs) e os Complexos Municipais de Educação Especial (CMEEs). O objetivo da gestão municipal é reduzir a exposição dos moradores à poluição atmosférica e evitar exercícios físicos sob fumaça.

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Na contramão da suspensão total, o projeto Faixa Liberada segue operando com horário reduzido. As vias voltadas à prática esportiva continuam abertas, mas cabe a cada morador avaliar se participa.

Alerta da Defesa Civil e riscos das partículas PM2.5

Boletim divulgado pela Defesa Civil de Manaus apontou que o ar da cidade ficou em nível ruim na última quarta-feira (25), conforme leituras de 14 sensores de monitoramento ambiental. O cenário preocupa sobretudo pela presença de partículas PM2.5, poluentes microscópicos que alcançam regiões profundas do sistema respiratório.

Entre os efeitos mais comuns do contato com a fumaça estão tosse e irritação nos olhos e na garganta, além do agravamento de quadros respiratórios pré-existentes. A recomendação é reforçar a proteção entre grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias.

*Com informações da Agência Brasil