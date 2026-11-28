Márcio Ezequiel, de 16 anos, tentava proteger a mãe de agressões quando foi baleado - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de matar o próprio filho e atirar contra a ex-mulher, na sexta-feira (27/11), em Fortaleza. Identificado como Márcio Walber Leitão, de 52 anos, o suspeito armou uma emboscada para as vítimas em um apartamento.

Walber e a ex, Kaline Cavalcante de Albuquerque, estavam separados havia três meses, porém ele não aceitava o término. Segundo o pedido de prisão preventiva da Justiça do Ceará, ela havia combinado de ir até o apartamento dele para buscar pertences pessoais, com a garantia de que Walber não estaria no local.

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O suspeito chegou a enviar uma localização falsa, afirmando que estava em outro lugar no momento da visita. Quando Kaline chegou ao apartamento, acompanhada do filho, foi surpreendida por Walber, que estava armado com revólver calibre .38.

Em meio a uma discussão que se seguiu, Walber tentou agredir a ex. O filho, Márcio Ezequiel Cavalcanti Albuquerque Leitão, de 16 anos, tentou proteger a mãe e foi baleado no tórax. A mulher foi atingida por quatro disparos, mas conseguiu descer nove lances de escada do prédio ainda sob socos e chutes do suspeito, e pedir socorro. Ela passou por uma cirurgia e segue estável.

Suspeito se entregou à polícia

Armado, Walber fugiu do local após arrebentar um portão do condomínio. Ao chegar em um lava-jato, ele obrigou um motorista a levá-lo até um posto de gasolina, nas proximidades do bairro Moura Brasil. Horas depois, ele se entregou no 1º Distrito de Polícia de Fortaleza. Acompanhado de um advogado, o suspeito optou por se manter em silêncio durante o interrogatório.

De acordo com o portal UOL, o homem era conhecido pelo comportamento violento e crises de ciúme contra a ex-esposa, que já havia pedido medida protetiva contra o suspeito. Dias antes da tragédia, Kaline já havia avisado a familiares que estava sendo ameaçada por Walber.

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O juiz Magno Rocha Thé Mota converteu a prisão de Walber em preventiva. Na decisão, ele argumenta que a manutenção do suspeito na cadeia “é imprescindível por questões de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que a reiteração dos fatos comunicada pela vítima, a existência de medidas protetivas de urgência, periculosidade e agressividade do autuado resta assentada nas circunstâncias fáticas coletadas na peça flagrancial, pois perpetrou crime de intensa gravidade e repercussão social, impetrando violência contra seus familiares”.

O velório de Márcio Ezequiel será realizado neste domingo (29/11), no bairro Farias Brito, em Fortaleza.