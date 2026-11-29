O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e o líder da oposição, Gadi Eisenkot, se reuniram na manhã de domingo, 29, para discutir a formação de um governo de unidade nacional - exatamente três semanas depois de o presidente de Israel ter incumbido Eisenkot de tentar formar um governo para o país profundamente dividido após eleições nacionais inconclusivas.

Embora discussões desse tipo já tenham ocorrido antes, elas ganharam nova urgência depois que Netanyahu anunciou, no sábado à noite, 28, que estava disposto que Eisenkot assumisse o cargo de primeiro-ministro em um sistema de rodízio, no âmbito de um possível acordo de unidade.

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No sábado, 28, Netanyahu publicou uma mensagem no X afirmando que desejava agir com "responsabilidade" e "aceitar que Gadi Eisenkot exerça primeiro as funções de primeiro-ministro" em um governo de rotatividade, no qual ele próprio ocuparia o cargo posteriormente.

A reunião começou logo cedo, no Ministério da Defesa, em Tel Aviv, com uma análise da situação de segurança. As negociações deste domingo ocorreram em um clima de profunda desconfiança, e Eisenkot acusa Netanyahu de prolongar os prazos para fazer com que as conversas brigassem.

Além disso, ambos continuam em desacordo sobre questões importantes, como a criação de uma comissão de inquérito independente a respeito do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e o futuro de uma reforma judicial fundamental.

Durante meses, Eisenkot tem chamado Netanyahu, o primeiro-ministro que mais tempo serviu em Israel, de inapto para o cargo e uma ameaça ao futuro de Israel. Netanyahu liderou uma campanha implacável contra a parceria com partidos liderados por árabes - cujos ganhos históricos nas eleições de 27 de outubro os transformaram em aliados prováveis, porém politicamente controversos, para o bloco de oposição.

O partido de Netanyahu, o Likud, emergiu como o mais popular em Israel nas eleições do país. Mas os partidos de direita e ultraortodoxos que historicamente o apoiaram não conseguiram manter a maioria parlamentar e conquistaram menos cadeiras do que seus oponentes no Knesset, a câmara alta composta por 120 membros.

Isso deixou tanto Eisenkot quanto Netanyahu sem um caminho fácil para formar um governo após as eleições. Os partidos que apoiam Eisenkot discordam sobre a inclusão de partidos liderados por árabes ou ultraortodoxos em uma possível coalizão.

Desconfianças

As eleições legislativas do mês passado não resultaram em maioria para nenhum lado, e o prazo para que Eisenkot forme uma coalizão de governo termine em 6 de dezembro. No entanto, ele poderá solicitar mais duas semanas ao presidente israelense, Isaac Herzog.

O líder centrista avançou, nos últimos dias, em suas negociações com um partido ultraortodoxo e uma legenda árabe-israelense para formar um governo sem Netanyahu nem seus aliados de extrema direita, e demonstrou confiança em conseguir apresentar um gabinete em breve.

A fórmula de um governo de rotatividade, no qual dois líderes se alternam no cargo de primeiro-ministro após um ano, já foi aplicada no passado. A proposta de Netanyahu, cujas condições concretas ainda não são conhecidas, divide os aliados de Eisenkot.

Vários deles, como o líder de esquerda Yair Golan, reagiram no sábado insta-o a agir com prudência diante de Netanyahu, a quem acusam de tentar uma "manobra" para enganá-lo.

O primeiro-ministro em fim de mandato apresenta a fórmula de um governo de unidade com rotatividade como necessidade para garantir a segurança de Israel frente ao Irã.

Um governo de unidade nacional também o pouparia de deixar o poder e voltar a ser um cidadão sujeito à justiça, num momento em que respondia a um processo por corrupção, embora o caso tenha tomado um boato favorável na semana passada, quando os juízes colocaram em dúvida a solidez dos principais elementos da acusação.

Ainda assim, as negociações deste domingo não fecham as portas para conversas paralelas com os partidos árabes e ultraortodoxos.

No sábado, o líder do partido árabe-israelense Raam, Mansur Abbas, classificou, pela primeira vez, ainda que de forma indireta, o Hamas como um grupo "terrorista". Foi uma maneira de se tornar mais aceitável aos olhos dos partidos e dos eleitores da maioria judaica.

O bloco de Eisenkot também mantém negociações intensas com o partido ultraortodoxo JUT, especialmente em torno da questão da autorização do serviço militar para estudantes religiosos.

O país ainda se recupera desse trauma e dos mais de três anos de guerras que se seguiram em Gaza , contra os militantes do Hezbollah apoiados pelo Irã no Líbano, e na guerra contra o Irã que Israel e os Estados Unidos lançaram conjuntamente em 28 de fevereiro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)