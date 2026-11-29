Entrada do Hospital Geral de Brazlândia: a ameaça está sendo investigada - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma ameaça de bomba no Hospital Regional de Brazlândia na manhã deste domingo (29/11) mobilizou a Operação Petrado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acionado em ocorrências com possibilidade de artefatos explosivos e objetos suspeitos abandonados.

A corporação, junto com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), coordena o isolamento da área.

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*Matéria em atualização

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