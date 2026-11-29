Uma ameaça de bomba no Hospital Regional de Brazlândia na manhã deste domingo (29/11) mobilizou a Operação Petrado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acionado em ocorrências com possibilidade de artefatos explosivos e objetos suspeitos abandonados.
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A corporação, junto com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), coordena o isolamento da área.
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*Matéria em atualização
postado em 29/11/2026 11:31 / atualizado em 29/11/2026 11:48