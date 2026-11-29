O episódio, ocorrido na semana passada, motivou uma manifestação de repúdio assinada por policiais militares homossexuais da unidade - (crédito: PMMG)

Um cabo da Polícia Militar (PMMG) teria sido alvo de insultos homofóbicos e agredido com spray de pimenta por um tenente durante o serviço no 25º Batalhão, em Sete Lagoas, na Região Central do estado.

O episódio, ocorrido na semana passada, motivou uma manifestação de repúdio assinada por policiais militares homossexuais da unidade, que cobram a responsabilização dos envolvidos e uma investigação independente do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

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De acordo com o relato apresentado pelos militares na nota, a situação começou durante a passagem de turno, quando o subtenente teria feito comentários depreciativos sobre a aparência do cabo. Entre as expressões utilizadas estariam "mulherzinha" e "todo pintado", em referência ao fato de o colega estar com o rosto maquiado.



Ainda conforme o documento, o tenente teria reforçado as ofensas ao afirmar: "Comigo não, eu não trabalho com viado pintado". Na sequência, ele teria se dirigido à intendência do batalhão e determinado que o cabo lavasse o rosto para retirar a maquiagem.

Diante da recusa do subordinado em cumprir a ordem, o tenente teria lançado spray de pimenta diretamente no rosto dele. Os policiais que assinam a manifestação classificam a conduta como violência homofóbica e criticam tanto a humilhação atribuída ao subtenente quanto a agressão atribuída ao tenente.



A nota também aponta que o produto utilizado pelo cabo seria uma base dermatológica, destinada à proteção da pele, e não apenas um recurso estético.

Cobrança por providências

Além de manifestar solidariedade ao cabo, os policiais denunciam a falta de informações sobre medidas efetivas adotadas pelo comando do 25º BPM para esclarecer o episódio. No documento, eles afirmam desconhecer providências concretas e alertam que a ausência de uma resposta institucional pode contribuir para a continuidade de situações de discriminação dentro da corporação.

Os militares pedem que o comando esclareça quais medidas foram tomadas e assegure proteção contra possíveis retaliações ao cabo e às testemunhas. Também solicitam a atuação do Ministério Público para conduzir uma apuração independente, com preservação das imagens das câmeras de segurança do batalhão e depoimentos de pessoas que presenciaram o episódio.



A manifestação foi assinada coletivamente por policiais militares homossexuais do 25º BPM. As identidades dos autores foram preservadas por receio de possíveis represálias dentro da instituição.

PMMG se manifesta



Em resposta, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que o comando da unidade tomou conhecimento dos fatos envolvendo os militares do 25º Batalhão e que as providências cabíveis já estão sendo adotadas.



Em nota, a corporação enfatizou que não compactua com práticas discriminatórias ou violentas e ressaltou que a atuação de seus integrantes deve seguir os princípios institucionais e o respeito à dignidade humana.

