Casos de sarna aumentam em diversas cidades do estado - (crédito: Reprodução da Internet - Bigstock )

A Prefeitura de Formiga, no Oeste de Minas, decretou presença facultativa dos alunos nas escolas e creches da rede municipal nesta segunda (30/11) e terça-feira (1/12). A medida foi tomada devido ao aumento de casos de escabiose, mais conhecida como sarna humana, na cidade.

As atividades escolares serão retomadas na quarta-feira, 2 de dezembro. A prefeitura recomenda a adoção das mesmas medidas pelas instituições privadas e estaduais.

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“Diante da detecção de alguns casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna, na população de Formiga, nós nos reunimos no dia de hoje (29) para discutir essa questão e tomar algumas providências em relação à condução das atividades, não somente de saúde mas também escolares no município”, declarou o prefeito de Formiga, Laércio dos Reis Gomes.

A decisão ocorreu durante uma reunião realizada neste domingo (29) pela Sala de Situação Epidemiológica, na qual estavam presentes membros da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e da Defesa Civil,

De acordo com Wender Oliveira, secretário municipal de Saúde de Formiga, já foram confirmados 267 casos de escabiose, o que representa uma média de 41 casos por dia. Segundo ele, algumas famílias já haviam parado de levar os filhos às creches e escolas como medida de prevenção.

“No momento não temos nenhum critério clínico-epidemiológico para decretar situação de emergência, muito menos para poder suspender totalmente as aulas”, disse Oliveira.

Geraldo Reginaldo, secretário adjunto de educação, afirmou que as faltas nos próximos dois dias não serão registradas e que as avaliações serão reaplicadas em momento oportuno: “Nenhum aluno da rede municipal será prejudicado em relação às avaliações que começam a partir da semana que vem e nem em relação às faltas.

Durante os dois dias de presença facultativa dos estudantes, serão intensificadas a busca ativa de casos, a avaliação de pessoas com sintomas, as orientações às famílias e o tratamento indicado pelas equipes de saúde. Também será reforçada a limpeza das unidades, incluindo salas, berçários, banheiros, brinquedos, colchonetes e materiais compartilhados.

O prefeito frisou que as informações acerca da situação no município podem ser acessadas nos canais oficiais da prefeitura.