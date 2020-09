Continua mobilização em campanha de doações para Kyara; saiba como ajudar

TS Tainá Seixas

(foto: Arquivo Pessoal)

Neste fim de semana, a campanha para arrecadar doações para tratamento médico de Kyara conseguiu juntar cerca de R$ 229 mil, após pedágio virtual mobilizar voluntários para ação. Kyara, de um ano e um mês, tem Atrofia Muscular Espinhal (AME). Zolgensma, medicamento que pode curá-la, custa mais de R$ 10 milhões e só pode ser administrado até os dois anos.

Por isso, a família corre contra o tempo para conseguir o montante. Na sexta-feira, a campanha alcançou a marca de R$ 3 milhões. Neste domingo (6/9), o músico Durval Lélys, da banda Asa de Águia, divulga a campanha em live no seu Instagram. Outros artistas como a dupla Gian e Giovani, a banda Jota Quest também se engajaram na campanha.

“Para mim, isso tudo reflete o amor incondicional que cada um tem sentido. São muitos amigos, familiares e voluntários de uma solidariedade enorme, de um coração enorme, que têm se sentido tocados para ajudar a gente”, afirma o pai de Kyara, Ovídio Rocha, 43 anos. “O que a gente espera é que ela possa ter uma vida parecida com a das nossas filhas mais velhas, uma criança sem limitações”, completa o bancário.

Doações

O site Rife Me reúne, atualmente, 13 rifas destinadas à compra do remédio. Todas as rifas são frutos de doações de voluntários. A família da pequena Kyara faz uma campanha virtual desde junho com objetivo de comprar o medicamento Zolgensma, considerado o remédio mais caro no mundo. A medicação teve o registro aprovado, em agosto, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com isso, famílias de pacientes de AME esperam que o remédio seja fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto isso não ocorre, famílias correm contra o tempo, uma vez que esta medicação só pode ser administrada até os 2 anos de idade.

Relembre o caso

AME é um doença degenerativa que interfere na produção de proteínas essenciais para a sobrevivência dos neurônios motores. Kyara foi diagnosticada com a atrofia quando tinha 10 meses de vida. A primeira luta da família foi para que o plano de saúde cobrisse o custo de um outro medicamento, Spinraza, cuja dose custa R$ 250 mil e precisa ser administrada a cada quatro meses pelo resto de sua vida.

Essa etapa a família venceu na Justiça. O Zolgensma, no entanto, atua no DNA da criança e seria necessário apenas uma dose. No fim de agosto, uma carreata, composta por cerca de 150 carros, tomou as ruas para chamar atenção para o caso e pedir doações.



Confira, abaixo, as contas disponíveis para doação:

Kyara Lis de Carvalho Rocha

CPF: 102.621.921-36

CAIXA

Agência: 3494 Op: 13

Conta Poupança: 71733-6

BANCO DO BRASIL

Agência: 8435-2

Variação: 51

Conta Poupança: 568-1

BRB

Agência: 078

Conta Poupança: 021359-9

BRADESCO

Agência: 2877-0

Conta Poupança: 1002164-2

SANTANDER

Agência: 1948

Conta Poupança: 60000193-3

ITAÚ

Agencia: 6557

Conta Poupança: 41455-1

PAYPAL

ajudeakyara@gmail.com

PICPAY

@cureakyara

VAKINHA

Cure a Kyara - ID: 1199955

www.cureakyara.com.br

@cureakyara