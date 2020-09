Resumo do Dia: Veja as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Os testes da vacina de Oxford estão pausados, mas há outros estudos em andamento -

Retomada - As sessões plenárias de Águas Claras retomaram os julgamentos presenciais: o retorno ocorreu depois de quase seis meses de suspensão das atividades devido à pandemia do novo coronavírus.

Vacina - A corrida pela vacina contra covid-19 pode ter mais de uma vencedora. Chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica do HUB explica como diferentes testes de vacinas podem ajudar no combate à doença

Fiscalização - O MPDFT pediu reforço para fiscalizar normas e protocolos sanitários. Em reunião, os servidores discutiram os cuidados de higienização no transporte público e os acompanhamentos das políticas públicas de assistência social, de saúde, do sistema penitenciário e pediram a fiscalização do cumprimento de normas, protocolos e uso de EPIs.

Casos - Mais de 160 mil pessoas estão recuperadas do novo coronavírus no DF. Nesta sexta, a secretaria de Saúde registrou 918 novos casos e 24 óbitos notificados nas últimas 24 horas.