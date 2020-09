GDF vai discutir novo projeto do Refis ainda este ano

Ad Alexandre de Paula TU Thais Umbelino

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) vai discutir ainda este ano o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020). É o que afirma o secretário de Economia do DF, André Clemente. A avaliação é de que a iniciativa pode auxiliar no momento de pandemia.



“Na terça-feira, o governador vai se reunir com distritais para tratar de projetos importantes para o DF. Entre eles, está o Refis, com retorno ainda neste ano, porque ele permite ajudar empresas a se recuperar nesse momento de pandemia, ter certidões negativas para buscar financiamentos e permite ao governo recuperar créditos que não conseguiria de outra forma”, explicou André Clemente.

A proposta foi rejeitada pelos distritais no primeiro semestre e, em entrevista exclusiva ao Correio,o chefe do Executivo chegou a afirmar que só enviaria novamente no ano que vem. Porém a mobilização pelo retorno do Refis continuou. Durante sessão da Câmara Legislativa nesta quarta (23) a deputada Júlia Lucy (Novo) anunciou que conseguiu 14 assinaturas de parlamentares em ofício enviado à Secretaria de Economia para trazer a proposta de volta.

Representantes do setor produtivo também cobraram dos deputados e do governo o retorno da proposta. À época da rejeição, os representantes de sete entidades do setor produtivo chegaram a assinar uma nota em que lamentavam a decisão e pediam para que o PLC fosse enviado para nova avaliação.