Ministério Público cobra informações sobre revitalização do Teatro Nacional

CB Correio Braziliense

Teatro Nacional está fechado há seis anos; edital para seleção de empresa que fará obras na Sala Martins Pena deve sair em junto, segundo a Novacap - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA.Press)

Em função do processo de revitalização do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) encaminhou ofício à Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) para cobrar informações, solicitadas em dezembro, sobre o andamento da restauração do espaço cultural.

A PDDC pediu à pasta que repasse dados sobre o programa de trabalho previsto, o valor dos recursos disponíveis, o cronograma de execução e a previsão de término das obras de restauração da Sala Martins Pena. O Teatro Nacional está desativado há seis anos.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também exige informações sobre eventuais tratativas para obtenção de recursos destinados à restauração das demais áreas do Teatro Nacional, como a Sala Villa-Lobos, a Alberto Nepomuceno e os foyers do espaço. A Secretaria de Cultura deverá repassar os dados em até cinco dias úteis.

BRB e Novacap



A PDDC também encaminhou ofícios ao Banco Regional de Brasília (BRB) e à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) para pedir acesso aos processos que tratam do convênio para revitalização da Sala Martins Pena. Os documentos tratam de parceria firmada com a Secretaria de Cultura pela empresa executora de obras.

A Novacap informou que contratou empresa para elaborar um projeto de restauração para a sala e que o projeto arquitetônico encontra-se em análise no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A entrega do documento está prevista para o mês que vem, e o edital para seleção da firma que executará o serviço deve sair em junho.

O BRB deverá enviar à PDDC a íntegra do protocolo de intenções para revitalização do teatro. O MPDFT também pediu detalhes sobre o atual estágio das tratativas entre o banco e a Secec para viabilizar a reforma. O prazo para resposta é de até cinco dias úteis.

R$ 33 milhões para a Sala Martins Pena



O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, comentou, na quarta-feira passada (20/1), sobre a possibilidade de iniciar as obras em 2021. “Por mim, estava com tapume e obras. Mas o governador ponderou, para não se criar falsa expectativa. Queríamos fazer algumas obras que independem do financiamento, como a fachada. Ocorre que passamos um ano consertando os absurdos administrativos que foram cometidos no passado. Estamos esse tempo todo gastando tempo, saliva e cérebro para desatar cada nó desses problemas que foram deixados. Entre a vontade e a legalidade, há uma distância.

Segundo Bartô, como é chamado, a Caixa Econômica Federal é o banco que pode bancar os custos. "O dinheiro está lá na Caixa, os R$ 33 milhões para a Sala Martins Pena, para serem usados. Pegamos projeto incompleto, falta de informação, defasagem, uma série de problemas técnicos-jurídicos que engessaram a secretaria e a Novacap. A gente acha que, a partir de março, desata (todos os nós), até porque, se não fizermos isso, a gente perde os prazos e teremos que devolver o dinheiro”, acrescenta.

O secretário pretende convencer a iniciativa privada para realizar as obras. "Estamos com conversas bem adiantadas com o BRB (que assinou protocolo de intenções para revitalização do Teatro Nacional em 2020) para assumir uma parte. Não posso adiantar mais dessas negociações, porque não estão concluídas. Mas, o governador está empenhado nisso. Conversei com empresários fora de Brasília, algumas propostas interessantes, outras não. Mas, algumas são concretas, dá para conversar. A gente está debruçado sobre essa questão. O Teatro Nacional não pode ser cobrado jamais como um descaso do governador Ibaneis Rocha”, finaliza.

A reportagem aguarda retorno do BRB e da Novacap.