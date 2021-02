VÍDEO: forte chuva alaga chácara no Núcleo Rural do Paranoá

PM Pedro Marra

Registros gravados pela família mostram varanda do imóvel inundada - (crédito: Reprodução/Arquivo pessoal)

Devido à forte chuva na tarde desta quinta-feira (18/2), produtores rurais do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, no Paranoá, sofreram com a enxurrada. Moradora da região, Piedade Silva, 60 anos, contou que o temporal começou por volta das 17h30, deixando alagada toda a chácara dela.

"Nossa estrada está toda cheia de buracos. Pedimos apoio para as administrações (regionais) do Lago Norte e do Paranoá. Eles vêm, tapam os buracos de nossa estrada e vão embora. Sempre que chove, não há condições de passar carro na estrada. A água vem com uma velocidade imensa das chácaras de cima e desce para nossas casas aqui embaixo", relata a produtora rural, que mora há 30 anos na região.

Piedade conta que, por causa das fortes chuvas, teve de mudar a porta da entrada de casa, tirando-a da parte da frente para colocar na lateral do imóvel. "Agora, a água transborda na rua, entra em nossa casa e fica essa situação. Todas as vezes que vem essa chuva forte é assim. Meu marido e eu plantamos milho, e essa enxurrada estragou o produto. Ela leva tudo. Temos galinhas, e a água desce para onde estão as aves também", descreve.

A produtora rural acrescenta que ela e o marido são idosos e não conseguem salvar a plantação e os animais. Piedade acrescenta que instalou um batente mais alto à porta, para evitar que a residência fique alagada. "Só não entrou na cozinha por causa disso", comenta.

A reportagem aguarda retorno da Administração Regional do Paranoá.