Covid-19: Recursos e leitos do Entorno serão transferidos para o DF

SS Samara Schwingel

A transferência é um recurso para tentar melhorar o acesso aos leitos de UTI - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Distrito Federal e as cidades goianas do Entorno passarão a ter um convênio de fluxo regulatório para atendimento dos pacientes com covid-19 das regiões. Segundo o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), esse acordo vai resultar na transferência de leitos e recursos das cidades do Entorno para a capital federal.

“Faltava uma pactuação entre as secretarias para fazermos um atendimento mais elaborado. Da maneira como tava ocorrendo, o recurso entrava nos municípios, mas o paciente era atendido no DF. Com este pacto, o recurso vai acompanhar o paciente”, disse Ibaneis.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (26/2) após a reunião com os prefeitos do Entorno. Para começar a valer, a proposta precisa ser aprovada na Câmara Legislativa do DF e de Goiás.

“Mesmo antes da aprovação, vamos continuar atendendo todos os pacientes”, disse o emebedista. Apesar do acordo, ainda não se sabe o valor que será transferido ao DF nem quantos leitos.

Lockdown

Ainda durante a reunião, ficou acordado que os prefeitos vão produzir um decreto conjunto de fechamento de comércio para as cidades. Ibaneis disse que, após a publicação, vai analisar o texto e pensar sobre fechar ou não os comércios nas áreas fronteiriças.

“Apesar disso, já vou reforçar a fiscalização para evitar aglomerações nessas áreas”, completou o governador do DF.

Economia

Além da estratégia de combate à pandemia, Ibaneis anunciou aos prefeitos que o BRB vai abrir nova linha de crédito para os pequenos negócios. E, dessa vez, além das pequenas empresas do DF, vai incluir as cidades do Entorno. “Serão juros reduzidos. Isso pode ajudar muito os nosso comerciantes que sofrem com a pandemia”, disse o governador por meio das redes sociais, enquanto a reunião estava em andamento.

Vacinas

Para os próximos dias, o DF aguarda a entrega de mais duas remessas de CoronaVac. Uma pode chegar neste fim de semana e a outra, como dito mais cedo por Ibaneis, no início de março.