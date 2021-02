Construção Civil entra no rol de atividades permitidas no lockdown

TM Thays Martins

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Em novo decreto, publicado neste sábado (27/2), no Diário Oficial do Distrito Federal, o Governo do DF liberou a cadeia do segmento da construção civil para funcionar durante o lockdown no DF, que começará neste domingo (28/2).

Inicialmente só uma lista de serviços essenciais estavam liberados para funcionar. Com o novo decreto, outros setores também foram incluídos, como o de veículos automotores; agências bancárias e lotéricas; escritórios de profissionais autônomos, como advogados, contadores, engenheiros e arquitetos; além de zoológico e parques ecológicos.

Em nota, o Sindicato da Indústria e da Construção Civil do DF (Sinduscon-DF) comemorou a decisão do governador Ibaneis Rocha (MDB). "O que ganhamos, mais uma vez, foi um voto de confiança. Devemos ser rigorosos no reforço dos protocolos de segurança em nossos canteiros de obras. Todo o cuidado é pouco!", diz o comunicado.

Lockdown

Com duração de 15 dias, o lockdown no DF restringe diversas atividades para conter o avanço da covid-19. Nesta sexta-feira (26/2), a capital chegou a ter somente um leito de UTI adulto disponível para a doença. Neste sábado, Ibaneis também anunciou a abertura de mais 100 leitos de UTI até sexta-feira.