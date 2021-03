Projeto Pare no Parque e Feira da Lua são suspensos durante lockdown

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB)

Devido ao decreto de lockdown editado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), o serviço Pare no Parque foi interrompido temporariamente. O objetivo do projeto é diminuir a demanda por estacionamento nos arredores do Palácio do Buriti, que conta com 700 vagas públicas de estacionamento na área em volta da sede do GDF. No entanto, devido à volta dos servidores para o teletrabalho, o projeto está sem demanda.

O serviço Pare no Parque foi criado em parceria entre a Secretaria de Economia e a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), para evitar o estacionamento em áreas indevidas e a ocorrência de acidentes e penalidades de trânsito. O projeto oferece micro-ônibus para o translado entre o estacionamento 1 do Parque da Cidade e o Buriti, em um percurso de três quilômetros, feito em torno de 10 minutos.

O TCB disponibilizou dois veículos para a realização do trajeto e todos os protocolos de segurança, como medição de temperatura, álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e higienização diária dos ônibus. A Secretaria de Economia informou que o projeto deve voltar assim que a demanda por estacionamento crescer novamente e que os servidores serão avisados.

Suspensão da Feira da Lua

Também devido ao decreto que adota medidas restritivas para o combate ao novo coronavírus, a Secretaria de Turismo (Setur) informou, nesta terça-feira (2/3), que o Edital Simplificado referente à 4° Edição da Feira da Lua foi cancelado. O edital disponibilizava 15 vagas para ocupação de espaço no Centro Comercial Gilberto Salomão entre 5, 6 e 7 de março deste ano.