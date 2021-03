Covid-19: "Vão continuar saindo, vão continuar morrendo", diz Ibaneis

TM Thays Martins

Ibaneis falou sobre o desrespeito ao lockdown em entrevista ao CB. Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) alertou sobre o desrespeito ao lockdown no DF em entrevista ao CB Poder, parceria da TV Brasília com o Correio Braziliense. O chefe do Executivo local defendeu que os governadores se preveniram para a segunda onda da covid-19, porém a população não tem colaborado com as medidas. "Todos nós nos prevenimos. Tomamos as medidas necessárias, mas ninguém consegue manter a população trancada por muto tempo". afirmou.

Ibaneis afirmou que, caso não se tenha uma adesão a maior da população ao isolamento social, os números da pandemia vão se agravar ainda mais e a saúde entrará em colapso. "Mesmo com lockdown, temos um número muito grande de pessoas nas ruas. O que a gente clama é que vão continuar saindo, vão continuar morrendo. Chegamos a ter dia com 26 mortes no Distrito Federal, o que é um número muito grande", afirmou o governador.

Segundo ele, não é uma questão de ter dinheiro para abrir leitos. "Não adianta ter dinheiro. Os hospitais públicos estão fazendo tudo que é possível. Os hospitais privados estão lotados. Não adianta ter plano de saúde, ter recursos que não vai conseguir", destacou. "Não brinque com a situação. Vai chegar um ponto em que ninguém vai ter leito se a gente não tomar um cuidado nesse momento", completou.