DF registra quase 400 novos casos de dengue em uma semana

PM Pedro Marra

(crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas )

Em uma semana, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou mais 397 casos prováveis de dengue. É o que mostra o oitavo boletim epidemiológico de 2021 da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS) notificações no Distrito Federal (DF), ocorridas entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 01 a 08, de 3 de janeiro a 27 de fevereiro de 2021.

Segundo o último levantamento, publicado no site da pasta em 12 de março, até a Semana Epidemiológica 08 de 2021, foram notificados 1.758 casos prováveis de dengue. Na comparação com o sétimo informativo do ano, divulgado no início deste mês, a alta é de 29,16%, quando foram registrados 1.361 casos prováveis de após picada do mosquito Aedes aegypti.

Com isso, a taxa de incidência atual ficou em 57,59 casos por 100 mil habitantes. Desta forma, há uma redução de 72,7% na incidência, em 2021, quando comparado ao mesmo período do ano passado, em que foram registrados 6.435 casos prováveis.

Nos dados mais recentes, Planaltina apresentou o maior número de casos prováveis (296) em relação ao total de casos do DF. Ceilândia apresentou 191 casos, Sobradinho, 158 casos, Sobradinho II, 152 casos e Samambaia, 120 casos. Estas cinco regiões administrativas apresentaram um número de casos de 917 casos prováveis de dengue, ou seja, 52,2% do total de casos notificados no Distrito Federal.

Até o momento, foram confirmados 21 casos de dengue com sinais de alarme, mas não há registro de mortes pela doença.