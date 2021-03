Moradores do DF sonham com os R$ 40 milhões da Mega-Sena desta quarta

LP Larissa Passos

José Carlos está confiante: "Ajudaria a família e as pessoas da igreja" - (crédito: Larissa Passos/CB/D.A Press)

Apostadores têm até as 19h desta quarta-feira (17/3) para tentar a sorte de ganhar o prêmio acumulado de R$ 40 milhões na Mega-Sena. As seis dezenas do concurso 2.352 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O morador do Gama e mantenedor do Serviço Social do Comércio (Sesc-DF), José Carlos do Nascimento, 53 anos, sonha alto depois de fazer sua aposta. Ajudaria a família e as pessoas da igreja, além de comprar uma casa. O apostador joga há mais de 10 anos na Mega-Sena. “Se eu ganhar, não apareço mais no trabalho”, diz, com humor.

O microempresário Anderson Cunha, 43, tem uma meta simples. “Eu pagaria todas as minhas dívidas, compraria alguma coisa para mim, como uma casa ou viajava”, destaca. O morador do Guará joga todos os dias há oito meses na Mega Sena: "A situação está difícil. Eu sou empresário, a pandemia me afetou demais".

Com a ampliação das medidas de restrição, devido à pandemia, o movimento nas lotéricas diminuiu, afirma a operadora de caixa de uma lotérica no Guará I Eudete Alves, 47. “Está sempre parado. O número de pessoas nas filas diminuiu, nem para jogar na Mega-Sena. Eu acho que o povo está parando de vir por causa da covid-19. A venda está muito pouca. Antes costumava ter filas e filas, mas agora não está tendo”, diz.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador leve o prêmio principal da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 46,3 mil de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do sorteio também seria suficiente para adquirir uma frota de mil carros populares a um custo de R$ 40 mil cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.