Enap doa mais de 3 mil produtos para ajudar hospitais do DF

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) doou para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), 3.642 produtos entre roupas de cama, cobertores, roupas de banho, fronhas e travesseiros para auxiliar as unidades de saúde no atendimento à população da capital do país durante a pandemia.

O objetivo da Enap foi ajudar a suprir a necessidade dos hospitais do DF, que sofrem com o aumento da demanda por leitos de internação devido à crise sanitária causada pelo novo coronavírus.

A diretora substituta da Diretoria de Gestão Interna da Enap, Fabiana Baptistucci, explica que a Escola tomou conhecimento da falta de materiais por meio de uma reportagem divulgada pelo Correio em 9 de março.

“Vimos pela imprensa que vários hospitais, em especial o Hran (Hospital Regional da Asa Norte), estavam precisando de roupas de cama e de banho para atender aos pacientes. Tínhamos um material de hotelaria novo que não seria mais usado, pois nosso alojamento para receber estudantes foi desativado”, explica.

Com isso, Fabiana conta que tiveram a ideia de oferecer os utensílios para a SES-DF para que a pasta fizesse a distribuição nas unidades que mais precisassem. “Nossa ideia foi contribuir um pouco para amenizar as dificuldades enfrentadas pelas unidades de saúde”, finalizou.

Confira os materiais doados: