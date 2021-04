Resumo do Dia: Leia as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Vacinação de pessoas com 66 anos ou mais será retomada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Mortes - Após recordes de mortes em março, especialistas preveem abril ainda pior no DF. Março teve 1.191 mortes pela covid-19, e as de pessoas com até 39 anos superaram em 69% o total do ano passado. Especialistas avaliam que o cenário tem chance de se agravar neste mês. A flexibilização das restrições pode impactar o resultado.

Vacinas - O DF recebeu 64 mil doses das vacinas contra a covid-10 e vai retomar a vacinação para grupo de 66 anos. Veja como vai funcionar essa retomada. O agendamento para profissionais de Saúde também será retomado na segunda (12/4): as doses serão aplicadas na terça (13/4). As vacinas reduziram em 50% mortes de idosos com mais de 75 anos, garante o geriatra Thiago Póvoa.

Cemitérios - As cremações dobraram em março no DF e metade das cerimônias são de vítimas da covid-19.

Hospitais - Na manhã desta quinta-feira (8/4), a ocupação de leitos de UTI adulto era de 100%. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, garantiu que há estoque de insumos e EPIs no DF. Okumoto apresentou os dados durante audiência pública com parlamentares da Câmara Legislativa (CLDF).

Lockdown - O GDF recorreu da decisão da Justiça de retomar o lockdown no DF. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, independentemente da decisão, não haverá um novo decreto.

Cepa de Manaus - A variante de Manaus é predominante no DF: de 59 amostras analisadas pelo Lacen-DF na última quinzena de março, 55 apresentam a variante de Manaus, responsável pela maioria dos casos de infecção no DF.