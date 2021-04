Resumo do Dia: Veja quais são as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

O GDF pede que as pessoas não deixem de se vacinar - (crédito: FRED TANNEAU)

Vacina - Apenas quem tomou a primeira dose da vacina no DF poderá tomar a segunda na capital. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a decisão foi tomada para evitar que quem se vacinou com a D1 no DF fiquem sem a D2. O GDF garante que a vacina AstraZeneca é segura e que as pessoas não devem deixar de se vacinar. Segundo o governo, os idosos estão deixando de se vacinar por medo da vacina AstraZeneca. Em Goiás, mais de 14 mil doses foram aplicadas em brasilienses. O Governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou o balanço pelas redes sociais e criticou preconceito com moradores do Entorno.

Hospitais - Os hospitais de campanha ainda não têm data para começar a funcionar. As estruturas foram entregues na última semana, porém, precisaram passar por reparos após vistoria da Secretaria de Saúde

Cuidado - Golpe em que alguém se passa por um profissional de saúde para tirar dinheiro de familiares de pacientes internados cresceu durante a crise sanitária de covid-19. Estelionatários mentem sobre algum procedimento que precisa ser pago.