Acidentes de trânsito na noite dessa sexta deixam três pessoas feridas no DF

PM Pedro Marra

Bombeiros atenderam ciclista por volta das 20h; motorista que atropelou a vítima não estava no local - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um ciclista de 59 anos, identificado como Inácio Firmino, ficou ferido após ser atropelado na noite desta sexta-feira (23/4). O acidente ocorreu no fim do Eixão Sul, e o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima, que teve traumatismo cranioencefálico e precisou ser levada para o Hospital de Base.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 20h, com apoio de dois carros da corporação e oito militares. Ao chegarem, encontraram Inácio caído no meio da pista, ao lado de uma bicicleta. "Ele foi atendido e transportado ao Hospital de Base com rebaixamento (do nível) de consciência e instável", informaram.

Durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ficar interditada, o que provocou lentidão no trânsito. O local ficou aos cuidados de agentes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF).

Capotagem



Mais cedo, por volta das 19h40, os bombeiros atenderam outra vítima de acidente de trânsito, na BR-060. Um Volkswagem Golf azul capotou na via, no sentido Goiânia (GO), próximo a Samambaia Norte. Quatro carros da corporação e 16 militares atuaram na ocorrência. O trecho da pista ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo capotou à margem da rodovia e caiu em uma vala de águas pluviais. O motorista, Cristian Farias, 23, foi arremessado do veículo. Ele apresentava sinais de fraturas nas costelas, além de cortes profundos no ombro e na perna direita.

O jovem foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), consciente, orientado e estável. Além dele, um adolescente de 17 anos, acabou ferido. "L.F.C ficou preso às ferragens, sendo necessário uso de equipamentos de desencarceramento. Após sua liberação, (o adolescente) foi atendido e transportado ao HRC (Hospital Regional de Ceilândia), com sinais de traumatismo cranioencefálico grave, inconsciente e instável", detalharam os bombeiros.