A avenida Hélio Prates, com 7,2km de extensão, teve a ordem de serviço para início das obras da etapa 1 assinada nesta terça-feira (25/5), pelo governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). Com investimento total superior a R$ 68 milhões, a licitação da segunda fase da reforma foi anunciada também nesta terça (25/5).

Na primeira etapa da obra da via, responsável pela ligação entre Taguatinga e Ceilândia, serão investidos mais de R$ 14 milhões para a ampliação e remodelação de calçadas e estacionamentos, pavimentação e paisagismo em um trecho de 1,7km.

O consórcio HP, composto pelas construtoras LDN LTDA e AMC Engenharia e Construção LTDA, será responsável pela execução dos serviços. A expectativa é de que sejam gerados 875 empregos. A primeira etapa das obras será realizada entre a Via N3 até a Via M1, nas quadras QNN17, QNN18, CNN1, CNN2, QNN1, QNN2, QNM2 e QNM1.

Reformas

As calçadas serão ampliadas, com acessibilidade e travessias, os bolsões de estacionamentos públicos serão reordenados; uma via marginal será incluída; e a via vai ganhar pavimentação em concreto na faixa de rolamento na Via MN1. Além disso, a nova Hélio Prates terá paisagismo, mobiliário urbano e serviços complementares de drenagem e sinalização.

Nesta terça-feira (25/5), o governador Ibaneis Rocha também anunciou a licitação para a etapa 2 da avenida Hélio Prates, com investimento superior a R$ 53 milhões. A fase compreende o trecho entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) – Pistão Norte, com extensão de 2.010m.

Serão feitas a ampliação e a remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias; reordenamento e pavimentação de estacionamentos públicos; implantação de pavimentação rígida e recuperação de pavimento flexível; implantação de corredor exclusivo para BRT (Bus Rapid Transit); implantação de ciclovia; paisagismo; inclusão de mobiliário urbano; obras de drenagem; além de sinalização e execução de obras no interior do Parque Ecológico do Cortado, com implantação de lagoas de detenção e solução para contenção de erosão junto ao mirante do parque.

Mais de 30 quadras serão beneficiadas por essa etapa da obra. São elas: QNG, CNG 6, CNG 5, QNG, CNG 1, CNG 2, QNG 25, QNG, QNG 10, QNG 9, QNG 1, QNG, QI 1, QNE 35, QNE 33, QNE 31, QNE 29, QNE 27, QND 47, QND 48, QND 49, QND 50, QND 51, QND 52, QND 53, QND 54, QND 55, QND 56, QND 57, QND 58 e QND 59.

Quatro etapas

Para a obra, o projeto de requalificação dividiu a via em três trechos e os serviços, em quatro etapas. As três primeiras fases estão divididas por trecho e referem-se à execução dos serviços de requalificação das calçadas; inclusão de via marginal; pavimentação, estacionamento, faixa de rolamento; drenagem secundária e arborização.

Renan cita Tribunal de Nuremberg

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), negou, por meio das redes sociais, que tenha comparado a pandemia ao holocausto nazista durante reunião do colegiado. “Nunca houve comparação entre a pandemia e o holocausto. O holocausto é incomparável! Mas é comparável, sim, assustadoramente comparável, a atitude de negação dos oficiais nazistas e de algumas autoridades que depuseram na CPI”, escreveu no Twitter.



Ontem, Calheiros abriu os trabalhos da comissão traçando um paralelo entre as responsabilidades do colegiado e a do Tribunal de Nuremberg, julgamento organizado pelos Aliados após a Segunda Guerra Mundial e que condenou membros de liderança nazista.

“Estamos aqui participando de um colegiado com características jurídicas, mas também com natureza política e até policial. Nosso maior desafio, nosso principal dever e missão é fazer um julgamento justo, equilibrado e o mais técnico possível”, discursou Calheiros mais cedo. “Faço questão de trazer à memória de todos talvez o julgamento mais conhecido de todos os tempos, o Tribunal de Nuremberg. (...) Foi ali que o mundo procurou encontrar respostas para um crime até hoje inconcebível: o genocídio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista”, continuou, na sessão que ouviu a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.



No discurso, Calheiros salientou que, apesar do paralelo, a CPI não é um tribunal de guerra nem de exceção, mas, sim, uma instituição da democracia. A comparação irritou os senadores governistas que interromperam o relator, entre eles o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).



As falas de Calheiros receberam o repúdio da Confederação Israelita do Brasil (Conib). A entidade disse “repudiar mais uma vez comparações completamente indevidas do momento atual, agora feitas na CPI da Covid, com os trágicos episódios do nazismo que culminaram no extermínio de 6 milhões de judeus no Holocausto”.