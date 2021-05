PRF prende, em Formosa, autor de feminicídio e homicídio ocorridos na Bahia

CB Correio Braziliense

Carro em que o criminoso estava efetuou uma ultrapassagem em faixa contínua e foi abordado pela PRF, em Formosa (GO), na BR-020 - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (26/5), um homem de 34 anos que estava sendo procurado pela Justiça da Bahia pelos crimes de feminicídio e homicídio ocorridos em 13 de março município de Campo Alegre de Lourdes (BA). A prisão ocorreu em Formosa (GO), na BR-020, distante da capital federal cerca de 80km.

Em 13 de março, o homem efetuou uma emboscada e atacou a ex-esposa, Queliane Ribeiro Barbosa, e o tio dela, Antônio Ferreira da Silva, que estavam numa motocicleta. Ele esfaqueou os dois. Queliane morreu no mesmo dia. O Sr. Antônio morreu na última sexta-feira (21/5). Na ocasião do ataque, o assassino usou a própria motocicleta da vítima para fugir. Desde então, as polícias da Bahia estavam à procura do criminoso.

Prisão

Na tarde desta quarta-feira (26/5), o carro em que o criminoso estava fez uma ultrapassagem em faixa contínua e foi abordado pela PRF, em Formosa. Havia quatro ocupantes no veículo, três homens e uma mulher. Os policiais revistaram o automóvel e seus ocupantes. Ao identificá-los, os agentes descobriram que um dos ocupantes era justamente o homicida procurado, contra quem havia um mandado de prisão em aberto pela Justiça da Bahia.

O motorista do carro confessou que teria recebido R$ 1 mil para levar o foragido da Bahia para o Distrito Federal. Estavam no carro também a esposa e um conhecido do condutor, que afirmaram não saber que o outro passageiro era criminoso. O assassino disse que, da capital federal, iria embora para São Paulo (SP).

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Formosa (GO). A delegada cumpriu o mandado de prisão em aberto do homicida e dispensou os demais abordados.