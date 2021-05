EH Edis Henrique Peres

Polícia também apreendeu drogas na casa do suspeito - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na noite desta quarta-feira (26/5), um integrante de uma facção criminosa paulista. A operação realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) cumpriu mandado de busca e apreensão em Águas Lindas, em Goiás.

O suspeito é investigado por integrar os quadros da célula brasiliense de uma facção paulista. O homem era monitorado desde a Operação Anastasis, realizada em 2019 pela PCDF. Além da ação penal em curso na justiça da capital do país, o suspeito também tem três mandados de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário do Piauí pela prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Durante a operação, a polícia também prendeu a companheira do investigado. Contra a mulher, há mandado de prisão por imputação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação resultou de uma parceria entre a Polícia Civil do DF e do Piauí que, juntas, localizaram o paradeiro do suspeito. Segundo informações da PCDF, o homem usava uma identidade falsa para continuar escondido.

Também foram apreendidas na casa do suspeito porções de maconha, aparelhos celulares e caderno de anotações utilizado, possivelmente, para o controle de drogas da organização criminosa.