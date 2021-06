Em briga por celular, homem golpeia "colega" com garrafa quebrada e é preso em flagrante

EH Edis Henrique Peres

Um homem ficou ferido na tarde desta segunda-feira (31/5) após se envolver em briga com colegas. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), quatro homens bebiam em um barraco de Sobradinho 1, quando se desentenderam após um dos integrantes acusar o outro de ter roubado um celular.

Com a acusação, um dos membros do grupo se irritou e deu início à briga. O agressor, de 41 anos, chutou algumas vezes o acusado do furto e quebrou uma das garrafas para usá-la como arma, golpeando com o objeto o braço, a cabeça e as costas da vítima.

Segundo relatos, o agressor só não continuou com os golpes porque foi contido pelos outros colegas. O homem ferido foi caminhando até a 13ª Delegacia de Polícia (DP) para pedir por ajuda, local onde foi atendido pelos policiais e levado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Com a denúncia, os policiais prenderam o agressor em flagrante. O homem de 41 anos possui 19 passagens pela polícia, sendo a maioria por lesão corporal, uma pela Lei Maria da Penha e outra por tentativa de homicídio.

O delegado de plantão da 13ª DP, Antônio Eduardo Ruperez, explicou que a polícia ainda não encontrou o suposto celular roubado. “Se houve furto ou se o dono do celular o extraviou, ainda não sabemos. Mas ao que tudo indica a vítima não furtou o aparelho”, explica.

O delegado também informou que a vítima continua internada, mas que o estado dele é estável.