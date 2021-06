CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Investimento - O DF já investiu R$ 1,3 bilhão no combate à pandemia. São mais de R$ 798 milhões do governo federal transferidos desde o início da crise sanitária. De acordo com o Portal de Transparência do GDF, há, ainda, cerca de R$ 147,5 milhões restantes dos R$ 1,525 bilhão empenhados contra a covid-19.

Vacinação - No início desta quarta-feira (2/6), a Saúde havia decidido suspender a vacinação durante o feriado de Corpus Christi, mas a pasta voltou atrás e decidiu manter a vacinação nesta quinta (3/6). A vacinação de aeroportuários começa nesta quarta-feira (2/6): as vacinas estão disponíveis para 1.600 aeroportuários, que serão vacinados no ponto noturno do Setor Militar Urbano, das 18h às 22h30. A população com 59 anos terá três dias para agendar a vacinação contra a covid-19. Segundo o GDF, após o agendamento, as pessoas com 59 anos e sem comorbidades que perderem a data terão cinco dias para se vacinarem. O agendamento poderá ser feito na próxima segunda-feira (7/6) e o público começará a ser atendido a partir de quarta-feira (9/6).

Sequelas - Pacientes com sequelas terão direito à reabilitação na rede pública de saúde, que deverá oferecer assistência especializada para pacientes que se recuperam da infecção.

Vacinas - O DF deve receber mais 74,2 mil doses de vacinas nesta quarta (2/6). Segundo a Secretaria de Saúde, todas as unidades são da AstraZeneca e serão utilizadas como primeira dose.

Calamidade - O governador Ibaneis Rocha (MDB) pediu à CLDF a prorrogação do estado de calamidade. O Executivo quer que o estado de calamidade seja prorrogado até 31 de dezembro de 2021 em função da pandemia de covid-19.