Motorista é preso com índice de álcool quase 6x maior que o limite, no Entorno

PM Pedro Marra

(crédito: André Violatti/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quarta-feira (2/6), um homem de 44 anos por embriaguez ao volante com o índice de alcoolemia quase seis vezes maior que o permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O caso ocorreu na BR-040, em Valparaíso de Goiás (GO), onde ele fez o teste do bafômetro, que calculou 1,71mg de álcool por litro de ar alveolar.

Segundo o artigo 306, do CTB, o motorista é considerado alcoolizado quando apresenta "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar."

O crime pode ser punido com detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Segundo a PRF, o condutor estava completamente alterado, com dificuldade para se manter em pé. Os agentes faziam ronda pela região quando foram abordados por alguns condutores que passavam pela rodovia. Eles informaram que havia um veículo Peugeot 207 sendo conduzido de maneira perigosa, em ziguezague. Em seguida, os policiais foram atrás do veículo abordado, deram ordem de parada e registraram a infração .

Os policiais rodoviários deram ordem de prisão e tiveram dificuldade em algemar o homem por eles resistir às ordens, "sendo necessário o emprego de força e técnicas de imobilização para conseguirem prendê-lo", diz a corporação.

Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), do Céu Azul.