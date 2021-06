Vigilância Sanitária apreende medicamentos de transportadora irregular

CB Correio Braziliense

A empresa não tinha autorização de funcionamento da Anvisa - (crédito: Divulgação)

Um ação conjunta entre a Polícia Civil, Secretaria de Economia e Vigilância Sanitária, por meio das gerências de Medicamentos e Correlatos e de Apoio à Fiscalização da Secretaria de Saúde (SES-DF), apreendeu, na quarta-feira (2/6), diversos medicamentos de uma transportadora com sede Santa Maria.

A equipe visitou o local após receber uma denúncia sobre o funcionamento da empresa. No local, os agentes comprovaram que a transportadora não tinha autorização de funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não estava licenciada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal para armazenagem em trânsito ou transporte de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.

Luciana Zanetti, farmacêutica da Gerência de Medicamentos e Correlatos da Vigilância Sanitária, conta que, no galpão da transportadora, havia diversos tipos de medicamentos, como antimicrobianos, descongestionantes nasais e anti-hipertensivos, que seriam entregues a uma drogaria.

As penalidades serão determinadas após o julgamento do processo administrativo sanitário, até lá, os medicamentos apreendidos ficarão na transportadora, sem poderem ser comercializados até a decisão final do processo.

*Com informações da Secretaria de Saúde