Brazlândia ganha programação especial em aniversário de 88 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Antônio Marques/Divulgação)

O aniversário de 88 anos de Brazlândia, celebrado neste sábado (5/6), terá um mês inteiro de comemorações com uma programação especial. Desde 2019 a região recebeu diversas melhorias e tem atraído visitantes interessados nos tradicionais eventos culturais como a Festa do Morango e a Festa da Goiaba, e eventos religiosos, como a Festa do Divino, a Folia dos Reis, o Encontro da Mãe com o Filho e a Marcha para Jesus.

A região administrativa também recebeu a construção da unidade de pronto atendimento (UPA), além de uma Escola Técnica, que foi inaugurada recentemente e está aberta para os jovens da cidade.

As praças, calçadas e estacionamentos públicos ganharam reformas, e novos estacionamentos foram criados, junto com a ampliação de salas de aula de 32 escolas públicas da cidade. Também, está prevista pelo governo do DF, a construção de uma nova rodoviária em Brazlândia.

Eventos

Confira a programação do aniversário da cidade, e lembre-se, todos os eventos seguem as regras sanitárias e o uso de máscaras é obrigatório: