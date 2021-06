Detran libera ciclistas para atravessarem a Ponte JK pedalando

MG Mateus Gaudêncio

O Detran alterou a sinalização de travessia da ponte JK - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DF) substituiu a sinalização que regulamenta a circulação de bicicletas e pedestres na via lateral à ponte. A partir desta terça-feira (8/6), os ciclistas podem atravessar a extensão de 1 km pedalando.

Segundo o Detran-DF, a medida atende a demanda antiga dos ciclistas do DF, que trafegam, com frequência, pela região. Antes da mudança, a sinalização retirada determinava que o ciclista deveria descer da bicicleta para atravessar a ponte junto aos pedestres. Agora, a via será compartilhada.

Zélio Maia, o diretor-geral do Detran, destaca a importância da convivência pacífica entre todos os meios de locomoção e lembra que, no trânsito, “o maior protege o menor, e todos cuidam da segurança do pedestres”.