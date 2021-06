CB Correio Braziliense

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena do sorteio na quarta-feira (9/6) e o prêmio acumulou em R$42 milhões. Os jogadores têm até às 19h deste sábado (12/6) para fazer aquela fezinha e faturar, no dia dos namorados, o prêmio da Mega.

O valor da aposta mínima custa R$4,50 e o jogador tem o direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Caso queira colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto o preço do jogo sobe para R$31,50. Também é possível escolher 15 números, mas neste caso a aposta chega a custar mais de R$22 mil.

Os últimos números sorteados no concurso 2379 foram: 02-08-26-32-46-56. Mesmo que nenhum jogador tenha faturado o grande prêmio, 93 apostadores de Brasília acertaram 4 dezenas e levaram, cada um, R$856,07. Outros dois jogadores da capital acertaram 5 números e conseguiram o prêmio de R$35.139,46.

Passo a passo para a aposta on-line