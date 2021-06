Covid-19: 36 dias após passar 8 mil mortes, DF se aproxima de 9 mil vítimas

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (11/6), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) notificou 25 mortes e 822 casos por covid-19. Com a atualização, o total de óbitos na capital federal foi a 8.923 e as infecções pela doença somam 414.875, das quais 397.723 (95,9%) são pacientes considerados recuperados.

A proximidade de 9 mil vítimas de covid-19 na capital federal ocorre pouco mais de um mês depois de o DF ultrapassar 8 mil mortes em decorrência da doença. Em 6 de maio, a SES-DF totalizou 8.026 óbitos. A marca de 7 mil vidas perdidas foi passada em 15 de abril.

Todos os registros de óbito ocorreram em junho, sendo cinco desta sexta (11/6) e 11 de quinta (10/6). Uma vítima estava na faixa etária entre 20 e 29 anos e seis tinham entre 30 e 49.

A média móvel de mortes na capital federal é de 22 nesta sexta (11/6), enquanto a de casos está em 818. Na comparação com 28 de maio, 14 dias atrás, ambos os cálculos estão em estabilidade: a média móvel de óbitos diminuiu 4% e a de infecções, 7%.

A taxa de transmissão do vírus, que mede a reprodução da pandemia, está em 0,96, o que significa que cada 100 pessoas infectadas com a doença podem contaminar outras 96.

Cinco pessoas cujas mortes foram registradas nesta sexta (11/6) eram de fora do DF: três vítimas eram de Goiás, uma, de Minas Gerais e outra, da Bahia. Entre os óbitos, 15 eram homens.

Apenas nove pacientes não sofriam de nenhuma comorbidade e 16 faleceram em unidades da rede pública de saúde. Doença cardiovascular acometia 11 pessoas e distúrbios metabólicos, seis. Sete vítimas eram obesas, cinco apresentavam nefropatia e três, pneumopatia.